Terwijl er twijfels zijn in België is het geloof groot bij Welshmen: geloof in stunt is er

Wales en België nemen het vanavond in Cardiff tegen elkaar op in een beslissende strijd. Beide teams spelen hoog spel in de race voor kwalificatie voor het WK 2026.

Maandagavond is Cardiff het toneel van een clash tussen Wales en België. De Rode Duivels moeten winnen om de leiding in de groep te nemen, terwijl de Welsh geen fouten mogen maken als ze willen dromen van het WK 2026.

België heeft 11 punten na vijf wedstrijden, net achter Noord-Macedonië, dat er 12 heeft, maar met een wedstrijd meer. Wales zit daar vlakbij met 10 punten.

De Welshe pers gelooft erin

De Welshe pers gelooft heilig in de stunt. Volgens BBC Wales is "de wedstrijd tussen Wales en België belangrijk. Wales heeft opnieuw zijn lot in eigen handen dankzij de 0-0 van België tegen Noord-Macedonië." De weg naar kwalificatie vereist een solide en onbevreesde prestatie.

Hetzelfde geldt voor Wales Online, dat optimistisch is: "Een overwinning op Kevin De Bruyne en zijn teamgenoten zou een grote stap zijn naar een grote finale volgende maand. Na België neemt Wales het op tegen Liechtenstein en Noord-Macedonië." Alles is mogelijk voor de Dragons volgens het medium.

Aan Belgische zijde hoopt men vooral de valkuil te vermijden. De Rode Duivels weten dat hun toekomst hier op het spel staat. Cardiff belooft heet te worden.

Volg Wales - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

