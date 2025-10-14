Kenneth Bornauw wordt de grote baas van Anderlecht: dit is waarom en waarom het fout liep met Vandenhaute

Marc Coucke wil Kenneth Bornauw terughalen en hem 'algemeen CEO' maken. Dat zou betekenen dat hij de volledige zeggenschap krijgt bij Anderlecht en dus aan niemand meer verantwoording moet afleggen, want de voorzittersfunctie wordt in principe vooral ceremonieel (of niet-uitvoerend).

Waarom heeft Marc Coucke zoveel vertrouwen in Bornauw dat hij hem ook boven CEO Sports Tim Borguet en CEO Non Sports Isabelle Vanden Eede wil zetten? Vanden Eede volgde Bornauw trouwens op nadat hij opstapte als CEO Non Sports.

Bornauw is de man die structuur moet brengen in het sportieve departement

Bornauw is een internationale topper in leidinggevende functies. Hij werkte bij Unilever en Microsoft en was bij die laatste COO van België en Luxemburg. Vergis u niet, dat is een functie waarvoor enkel de topmanagers in aanmerking komen.

Bij Anderlecht maakte hij van het marketingdepartement een vlotlopende machine. Die werkt nu zowat op eigen houtje en heeft nog maar heel weinig bijsturing nodig. Het staat in fel contrast met die andere - nogal belangrijke - tak van 'het bedrijf': de sportieve cel.

Daar krijgen ze de trein maar niet op de rails en het is maar de vraag hoelang het gaat duren vooraleer er weer een wijziging gebeurt. Coucke is er zeker van dat Bornauw de juiste man is om er structuur in te brengen en de juiste mensen op de juiste plaats te zetten.

Inbreng van voetbalervaring en clubidentiteit?

Maar bovenal, hij zal het laatste woord hebben bij alle beslissingen. Bornauw is iemand die zich kan omringen met de juiste mensen om hem daarin bij te staan. Al te lang is er een gebrek aan voetbalervaring en clubidentiteit in het management van paars-wit. Dat zou wel eens snel kunnen veranderen als Bornauw aan zijn taak begint.

Het is ook de enige manier om hem terug te krijgen. Bij werknemers, fans en Coucke stond hij heel hoog aangeschreven, maar hij moest voor elke banaliteit de strijd aangaan met Wouter Vandenhaute, horen we binnen de club. Dat hij nu de sleutels in handen krijgt, dat is de verantwoordelijkheid waar hij zijn carrière op gebouwd heeft.