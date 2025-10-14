Nicky Hayen met handen in het haar: naast Mignolet en Reis ook deze sterkhouder nog lang niet terug

Tijdens de spectaculaire 5-5 tussen Club Brugge en KVC Westerlo viel Raphaël Onyedika uit. Daardoor is hij ondertussen al een paar weken buiten strijd en tot op heden is er nog geen witte rook of licht aan het einde van de tunnel.

Het is al een moeilijke maand geweest voor coach Nicky Hayen. Er was de opdoffer op sportief gebied tegen Atalanta Bergamo en verder zijn er ook een aantal vervelende blessures.

Naast Reis en Mignolet is ook Onyedika lang(er?) out

Ludovit Reis is buiten strijd met een schouderblessure en moet meer dan waarschijnlijk zelfs onder het mes, waardoor hij in 2025 niet meer in actie zal komen. En ook Simon Mignolet lijkt pas in december opnieuw zijn plekje te kunnen innemen.

En dan is er dus ook nog Raphaël Onyedika. Hij heeft een hamstringblessure opgelopen tegen KVC Westerlo en is sindsdien buiten strijd.

Zeer drukke kalender voor Club Brugge

Aanvankelijk werd gedacht dat hij zo'n zes weken buiten strijd zou zijn en voor de interlandbreak van november al zou kunnen aansluiten bij blauw-zwart, maar volgens Het Laatste Nieuws is dat nog niet helemaal zeker.

Mogelijk is hij tot minstens half november buiten strijd, waardoor hij pas na de interlandbreak opnieuw tot spelen zou kunnen toekomen. Een extra domper voor Nicky Hayen in een zeer drukke kalender.