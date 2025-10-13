Drama voor Hayen: 'Zomeraanwinst Club Brugge komt dit jaar niet meer in actie'

Drama voor Club Brugge. Het moet een nieuwe aanwinst voor maanden missen, zo lijkt het. Ludovit Reis is in een oude schouderblessure hervallen en zal andermaal onder het mes moeten. Pijnlijk voor blauw-zwart, dat nog niet veel genot kon hebben van zijn zomeraanwinst.

Club Brugge won vlak voor de interlandbkreak dé topper van het weekend in de Jupiler Pro League met het kleinste verschil van Union SG. Al was er ook een domper in die wedstrijd te noteren.

Ludovit Reis mocht in minuut 84 invallen voor matchwinnaar Carlos Forbs, maar viel een halve minuut later alweer uit - Cisse Sandra moest hem komen vervangen.

Ludovit Reis, actualmente en el FC Brujas, se ha vuelto a resentir de su vieja lesión en el hombro y deberá pasar otra vez por el quirófano, por lo que estará varios meses de baja…



Bij het eerste duel waar hij aan deelnam, tastte Reis meteen naar de schouder. De middenvelder werd op het veld even verzorgd, maar moest er na de blessurebehandeling weer af.

'Ludovit Reis moet worden geopereerd aan de schouder'

Ondertussen is er vanuit Duitsland slecht nieuws gekomen over Reis. De gewezen lieveling van HSV Hamburg zou namelijk volgens Mopo onder het mes moeten en daardoor maanden buiten strijd zijn.

Club Brugge heeft nog niet veel kunnen genieten van zijn zomeraanwinst, die ook eerder al eens geblesseerd raakte. Er wordt verwacht dat hij dit jaar niet meer in actie zal komen en pas in 2026 opnieuw aan spelen zal komen.