Spanning stijgt rond DAZN: Telenet en Proximus laten van zich horen

De spanningen tussen DAZN, de Pro League en de telecomoperatoren lopen verder op. De streamingdienst dreigt zijn deal niet na te komen zolang er geen akkoord is met Proximus of Telenet, en dat zorgt voor grote onrust in het Belgische voetbal.

DAZN kwam vorige week met bijzonder slecht nieuws: het mediabedrijf liet aan de Pro League weten dat het zijn mediarechtendeal niet zou kunnen nakomen. Dit omdat er nog geen akkoord werd gevonden met een andere zender.

Het zit namelijk zo. In de deal tussen DAZN en de Pro League staat duidelijk dat het een commercieel leefbare deal moest vinden met minstens twee andere kanalen, zoals Telenet of Proximus bijvoorbeeld.

Nog altijd geen deal

Dat is ook nodig voor DAZN om rendabel te blijven. Proximus bevestigde bij La Dernière Heure dat het niet allemaal stil ligt. "De gesprekken lopen, maar er zijn nog knelpunten. Er is pas een akkoord als alles is overeengekomen."

Ook Telenet is op zijn manier heel duidelijk. "Er is niets nieuws. We blijven geïnteresseerd, maar alleen onder eerlijke voorwaarden." DAZN gaf zelf geen commentaar.

Het grote knelpunt met Proximus zou gaan over de betalingsvoorwaarden. DAZN zou een groot bedrag op voorhand eisen, terwijl Proximus liever gespreid over een langere termijn betaalt. Volgens LDH ontkent een bron dichtbij DAZN dit echter. 

