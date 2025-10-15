Axel Witsel schrijft geschiedenis bij de Rode Duivels: "Ik hoop er in november bij te zijn, thuis in Luik"

Door in te vallen tegen Wales werd Axel Witsel de speler met de langste loopbaan ooit bij de Rode Duivels. Een record dat hij in november graag wil vieren én verlengen, thuis op Sclessin tegen Liechtenstein.

Axel Witsel had al 492 dagen niet meer het shirt van de nationale ploeg gedragen, sinds de overwinning tegen Luxemburg in een oefenwedstrijd vóór het EK 2024. Tegen Wales mocht hij de laatste tien minuten invallen en vierde hij zo zijn 133e cap voor de Rode Duivels. Na de winst en het (bijna) binnenhalen van het WK-ticket verscheen hij met zichtbaar genoegen voor de camera’s in het Cardiff City Stadium.

"Ons doel is bereikt. We zijn hier al vaak geweest, we wisten dat de start van de wedstrijd belangrijk en moeilijk zou zijn. Er was wat druk, we moesten onze emoties beheersen, en dat was niet makkelijk. In de eerste helft stonden we defensief redelijk stevig. Aan de bal speelden we niet echt ons spel, veel lange ballen en tweede ballen. Het was wat vechten."

"In de tweede helft bleven we rustiger aan de bal, en konden we beter onder hun druk uitkomen na drie à vier passes. Tijdens de rust zeiden we tegen elkaar dat ze wel druk zetten, maar dat er mogelijkheden waren om het balbezit langer te houden. We scoorden op het juiste moment. Ik heb liever dat we minder goed spelen en winnen, dan mooi voetbal brengen en verliezen. De tweede helft hebben we veel beter beheerst."

Een record dat hij binnenkort ‘thuis’ kan vieren, op Sclessin?

Witsel maakte zijn debuut bij de Rode Duivels in maart 2008 onder René Vandereycken en is intussen de speler met de langste carrière ooit in de nationale ploeg: 17 jaar, 6 maanden en 17 dagen tussen zijn eerste en laatste selectie. Daarmee stak hij Hector Goetinck (1906–1923) en Jan Vertonghen voorbij. Een record dat hij hoopt te vieren volgende maand, "thuis" op Sclessin, tegen Liechtenstein.





"Mijn ouders vertelden het me na de laatste match, ik wist het niet. Natuurlijk is het fijn om een record te breken, maar ik ben vooral blij met de overwinning, ik heb nooit veel belang gehecht aan persoonlijke statistieken. Toch voelt het goed: meer dan 17 jaar bij de ploeg, dat is iets. Hopelijk mag ik er nog wat bijdoen, zeker tot november. We hopen daar te zijn, thuis in Luik", glimlachte hij. Zal Garcia hem opnieuw oproepen?