Interview Axel Witsel schrijft geschiedenis bij de Rode Duivels: "Ik hoop er in november bij te zijn, thuis in Luik"

Axel Witsel schrijft geschiedenis bij de Rode Duivels: "Ik hoop er in november bij te zijn, thuis in Luik"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Door in te vallen tegen Wales werd Axel Witsel de speler met de langste loopbaan ooit bij de Rode Duivels. Een record dat hij in november graag wil vieren én verlengen, thuis op Sclessin tegen Liechtenstein.

Axel Witsel had al 492 dagen niet meer het shirt van de nationale ploeg gedragen, sinds de overwinning tegen Luxemburg in een oefenwedstrijd vóór het EK 2024. Tegen Wales mocht hij de laatste tien minuten invallen en vierde hij zo zijn 133e cap voor de Rode Duivels. Na de winst en het (bijna) binnenhalen van het WK-ticket verscheen hij met zichtbaar genoegen voor de camera’s in het Cardiff City Stadium.

"Ons doel is bereikt. We zijn hier al vaak geweest, we wisten dat de start van de wedstrijd belangrijk en moeilijk zou zijn. Er was wat druk, we moesten onze emoties beheersen, en dat was niet makkelijk. In de eerste helft stonden we defensief redelijk stevig. Aan de bal speelden we niet echt ons spel, veel lange ballen en tweede ballen. Het was wat vechten."

"In de tweede helft bleven we rustiger aan de bal, en konden we beter onder hun druk uitkomen na drie à vier passes. Tijdens de rust zeiden we tegen elkaar dat ze wel druk zetten, maar dat er mogelijkheden waren om het balbezit langer te houden. We scoorden op het juiste moment. Ik heb liever dat we minder goed spelen en winnen, dan mooi voetbal brengen en verliezen. De tweede helft hebben we veel beter beheerst."

Een record dat hij binnenkort ‘thuis’ kan vieren, op Sclessin?

Witsel maakte zijn debuut bij de Rode Duivels in maart 2008 onder René Vandereycken en is intussen de speler met de langste carrière ooit in de nationale ploeg: 17 jaar, 6 maanden en 17 dagen tussen zijn eerste en laatste selectie. Daarmee stak hij Hector Goetinck (1906–1923) en Jan Vertonghen voorbij. Een record dat hij hoopt te vieren volgende maand, "thuis" op Sclessin, tegen Liechtenstein.

"Mijn ouders vertelden het me na de laatste match, ik wist het niet. Natuurlijk is het fijn om een record te breken, maar ik ben vooral blij met de overwinning, ik heb nooit veel belang gehecht aan persoonlijke statistieken. Toch voelt het goed: meer dan 17 jaar bij de ploeg, dat is iets. Hopelijk mag ik er nog wat bijdoen, zeker tot november. We hopen daar te zijn, thuis in Luik", glimlachte hij. Zal Garcia hem opnieuw oproepen?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Standard
België
Axel Witsel

Meer nieuws

Hij lijkt erbij te zullen zijn: Axel Witsel mee naar WK?

Hij lijkt erbij te zullen zijn: Axel Witsel mee naar WK?

11:40
1
Rudi Garcia krijgt advies van Wilmots: deze Duivel mag hij niet negeren

Rudi Garcia krijgt advies van Wilmots: deze Duivel mag hij niet negeren

12:41
6
📷 Anderlecht pakt opnieuw uit, in samenwerking met Stromae

📷 Anderlecht pakt opnieuw uit, in samenwerking met Stromae

17:00
📷 Gelekt: is dit het nieuwe WK-shirt van de Rode Duivels?

📷 Gelekt: is dit het nieuwe WK-shirt van de Rode Duivels?

14:00
5
Antwerps jeugdproduct Antwerp en Beerschot had gesprekken met Beerschot, maar ...

Antwerps jeugdproduct Antwerp en Beerschot had gesprekken met Beerschot, maar ...

15:45
Italiaans bondscoach Gattuso dreigt met drastische beslissing als Italië het WK mist

Italiaans bondscoach Gattuso dreigt met drastische beslissing als Italië het WK mist

16:00
🎥 Als eerste Belg geplaatst voor het WK: Hugo Broos viert kwalificatie met Zuid-Afrika

🎥 Als eerste Belg geplaatst voor het WK: Hugo Broos viert kwalificatie met Zuid-Afrika

15:30
Hoe absolute Europese dwergstaat nog mag dromen van WK ... als het blijft verliezen Analyse

Hoe absolute Europese dwergstaat nog mag dromen van WK ... als het blijft verliezen

14:40
Slecht nieuws bij AS Monaco: Sébastien Pocognoli moet nog even geduld hebben

Slecht nieuws bij AS Monaco: Sébastien Pocognoli moet nog even geduld hebben

15:00
Frenkie De Jong ongrijpbaar: dit is de waanzinnige clausule in zijn nieuw contract

Frenkie De Jong ongrijpbaar: dit is de waanzinnige clausule in zijn nieuw contract

14:20
Chaos in WK-steden Amerika? President Trump dreigt ermee

Chaos in WK-steden Amerika? President Trump dreigt ermee

12:20
4
Frank Raes uit zijn zorgen bij de Rode Duivels: "Wat als hij terugkeert?"

Frank Raes uit zijn zorgen bij de Rode Duivels: "Wat als hij terugkeert?"

08:40
18
Zoon van Gert Verheyen scoort in Tweede Provinciale: "Op tribunes Club Brugge ..."

Zoon van Gert Verheyen scoort in Tweede Provinciale: "Op tribunes Club Brugge ..."

13:15
Bayern München speelt nog één heel belangrijke match voor Club Brugge: Vincent Kompany heeft er zin in

Bayern München speelt nog één heel belangrijke match voor Club Brugge: Vincent Kompany heeft er zin in

13:31
Weer mis! KBVB probeerde verdedigend talent te overtuigen, maar die koos resoluut voor... Nederland

Weer mis! KBVB probeerde verdedigend talent te overtuigen, maar die koos resoluut voor... Nederland

11:20
In topvorm, ook naast het veld: Jérémy Doku komt met groot nieuws

In topvorm, ook naast het veld: Jérémy Doku komt met groot nieuws

13:00
Club Brugge-chauffeur kreeg 11 messteken: daders kennen straf

Club Brugge-chauffeur kreeg 11 messteken: daders kennen straf

12:00
2
Rode Duivels spelen twee - heel verre - oefeninterlands in maart: een voorproefje

Rode Duivels spelen twee - heel verre - oefeninterlands in maart: een voorproefje

07:40
3
De Rode Duivels vaker tegen Europese grootmachten? De UEFA zou een revolutie voorbereiden

De Rode Duivels vaker tegen Europese grootmachten? De UEFA zou een revolutie voorbereiden

11:00
Hoe verklaar je deze Anderlecht-cijfers ondanks sportieve malaise? "Gedwongen om na te denken"

Hoe verklaar je deze Anderlecht-cijfers ondanks sportieve malaise? "Gedwongen om na te denken"

10:30
Deze twee namen staan met stip genoteerd als nieuwe coach van OH Leuven

Deze twee namen staan met stip genoteerd als nieuwe coach van OH Leuven

10:00
2
Bayern-vedette haalt nog maar eens het belang van Vincent Kompany aan met ultieme lof

Bayern-vedette haalt nog maar eens het belang van Vincent Kompany aan met ultieme lof

09:00
1
Wie zag dit aankomen? Ex-Club Brugge-spits moet bij Barcelona geblesseerde Lewandowski vervangen

Wie zag dit aankomen? Ex-Club Brugge-spits moet bij Barcelona geblesseerde Lewandowski vervangen

09:30
Anderlecht krijgt serieuze opsteker vanuit de ziekenboeg

Anderlecht krijgt serieuze opsteker vanuit de ziekenboeg

08:20
Witte rook op Anderlecht: Vandenhaute zal niet dwarsliggen

Witte rook op Anderlecht: Vandenhaute zal niet dwarsliggen

07:20
1
🎥 Belgische eersteprovincialer zet trainer aan de deur die... scheidsrechter kopstoot verkocht

🎥 Belgische eersteprovincialer zet trainer aan de deur die... scheidsrechter kopstoot verkocht

08:00
Leegloop op Jan Breydel? 'Buitenlandse topclub blijft aandringen voor sterkhouder op het middenveld'

Leegloop op Jan Breydel? 'Buitenlandse topclub blijft aandringen voor sterkhouder op het middenveld'

07:00
2
'DAZN zet tegenaanval in en wil 500 euro van meer dan 2000 illegale kijkers'

'DAZN zet tegenaanval in en wil 500 euro van meer dan 2000 illegale kijkers'

06:30
17
Knappe overwinning: Belgische beloften bevestigen richting EK

Knappe overwinning: Belgische beloften bevestigen richting EK

22:08
1
Ronaldo schrijft andermaal geschiedenis, Engeland naar het WK en ook dit gebeurde er allemaal

Ronaldo schrijft andermaal geschiedenis, Engeland naar het WK en ook dit gebeurde er allemaal

23:00
1
Voorbije week heeft één zaak al duidelijk gemaakt: bondscoach Rudi Garcia heeft een probleem

Voorbije week heeft één zaak al duidelijk gemaakt: bondscoach Rudi Garcia heeft een probleem

20:40
4
Spelers Antwerp en Genk breken poort open voor jonge Duivels naar volgende ronde EK

Spelers Antwerp en Genk breken poort open voor jonge Duivels naar volgende ronde EK

20:20
Club Brugge ruikt de absolute jackpot: 'Spaanse topclub stuurt scouts voor sterkhouder'

Club Brugge ruikt de absolute jackpot: 'Spaanse topclub stuurt scouts voor sterkhouder'

22:39
1
Charles De Ketelaere windt er geen doekjes om over rol bij Rode Duivels

Charles De Ketelaere windt er geen doekjes om over rol bij Rode Duivels

20:00
1
Dit zijn de tegenstanders van de Rode Duivels voorafgaand aan het WK 2026

Dit zijn de tegenstanders van de Rode Duivels voorafgaand aan het WK 2026

21:20
Nicky Hayen met handen in het haar: naast Mignolet en Reis ook deze sterkhouder nog lang niet terug

Nicky Hayen met handen in het haar: naast Mignolet en Reis ook deze sterkhouder nog lang niet terug

21:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld" Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Club Brugge-chauffeur kreeg 11 messteken: daders kennen straf Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Antwerp: - Andreas2962 Andreas2962 over Frank Raes uit zijn zorgen bij de Rode Duivels: "Wat als hij terugkeert?" FC BRUGES FC BRUGES over Club Brugge ruikt de absolute jackpot: 'Spaanse topclub stuurt scouts voor sterkhouder' Svédél Svédél over 📷 Gelekt: is dit het nieuwe WK-shirt van de Rode Duivels? TRIKKE TRIKKE over Witte rook op Anderlecht: Vandenhaute zal niet dwarsliggen Dave79 Dave79 over Kenneth Bornauw wordt de grote baas van Anderlecht: dit is waarom en waarom het fout liep met Vandenhaute RememberLierse RememberLierse over Wales - België: 2-4 Mike59 Mike59 over Rudi Garcia krijgt advies van Wilmots: deze Duivel mag hij niet negeren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved