'DAZN zet tegenaanval in en wil 500 euro van meer dan 2000 illegale kijkers'

Tot op heden is er nog geen overeenkomst gevonden tussen DAZN en de telecomoperatoren zoals Proximus en Telenet. Ondertussen hebben ze in het buitenland wel al een andere stap gezet in de strijd tegen illegaal tv kijken.

In België onderhandelt DAZN momenteel met Proximus en de Pro League om een ​​akkoord te bereiken over de uitzendrechten voor de Jupiler Pro League.

De voorbije dagen was daar weer wat over te doen, maar tot op heden lijkt het erop dat er ook dit weekend alleen via de app van DAZN naar het voetbal zal kunnen kijken.

Schadevergoeding gevraagd voor piraterij

Volgens Sudpresse is er voorlopig nog geen overeenkomst gevonden met een van de telecomoperatoren en dus blijft het afwachten. Ondertussen wordt er steeds meer aan piraterij gedaan in heel Europa.

Er is een toename van illegale streaming- en IPTV-gebruikers, die worden afgeschrikt door de abonnementsprijzen van zenders die voetbalcompetities uitzenden. En daar gaat DAZN nu tegen optreden.

Ook Sky Italia overweegt een vergelijkbare aanklacht

In Italië dan toch alvast. Volgens de directeur van Agcom, de Italiaanse telecomregulator, zal de zender een boete/schadevergoeding van 500 euro eisen van de 2.200 IPTV-gebruikers die door de Italiaanse rechtbanken zijn beboet.

Het aantal fraudeurs zal naar verwachting de komende weken verder toenemen, met nog 4.000 zaken die nog bij de rechtbank aanhangig zijn. Ook Sky Italia zou een vergelijkbare zaak willen aanspannen tegen een aantal 'piraten'.