Real Madrid doet het opnieuw! 'Spaanse grootmacht gaat gratis aan de haal met sterkhouder van Liverpool'

Liverpool FC moet vrezen voor een transfervrij vertrek van Ibrahima Konaté. Eén keer raden welke Europese grootmacht klaar is om de 26-jarige verdediger binnen te halen?

Liverpool FC probeert al maandenlang het contract van Ibrahima Konaté open te breken. De overeenkomst van de 26-jarige verdediger loopt op het einde van het seizoen af.

Met andere woorden: Konaté mag in januari zijn handtekening plaatsen onder een contract bij de werkgever van zijn keuze. The Athletic weet welke club hem alvast warm heeft gemaakt voor een overstap.

Hét wapen: Kylian Mbappé

Real Madrid is ervan overtuigd dat Konaté volgende zomer de overstap zal maken. Het is Kylian Mbappé die zijn landgenoot heeft overtuigd om naar Spanje te verhuizen.

In de bestuurskamer van Liverpool krijgt alles en iedereen een déjà-vu. Vorig seizoen kwam Real Madrid Trent Alexander-Arnold op eenzelfde manier wegkapen. The Reds ontvingen uiteindelijk nog een peulschil omdat de speler voor het WK voor clubs al de oversteek maakte.

Zestig miljoen euro (of meer)... weg

De Koninkijke gaat nu hetzelfde doen met Konaté. Om een idee te geven: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 25-voudig Frans international op zestig miljoen euro. Dat bedrag - en wellicht nog meer - loopt Liverpool (opnieuw) mis.