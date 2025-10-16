"Als ze me oproepen, twijfel ik geen seconde": de onthullingen van Francis Amuzu in Brazilië

Francis Amuzu lijkt eindelijk op gang te komen bij Grêmio. Zijn coach Mano Menezes heeft een plan om zijn spel verder te ontwikkelen.

De start in Brazilië verliep moeizaam voor Amuzu. Sinds zijn komst van Anderlecht afgelopen winter werd hij afgeremd door blessures en taalbarrières. Zo kende hij een reeks van elf wedstrijden waarin hij slechts zes minuten speelgelegenheid kreeg.

Twee weken geleden bracht hij daar verandering in door als invaller een doelpunt te maken en een assist te geven. In zijn eerste uitgebreide interview ter plaatse blikt hij terug voor het medium Zero Hora.

Hard blijven werken

“Ik zou niet kunnen zeggen waarom ik niet speelde”, vertelt hij. “Ik ben blijven hard werken en nu krijg ik opnieuw mijn kans. Ik weet dat voetbal zijn ups en downs kent. Voor mij is dit echt een nieuw begin. Ik praat vooral met Marlon, die me altijd helpt, en ook met Martin Braithwaite, Willian en Carlos Vinícius, de Engelstaligen. Ik kan met iedereen goed opschieten; de Brazilianen zijn erg vriendelijk en altijd bereid om te helpen.”

Over zijn integratie zegt Amuzu: “De taal was het moeilijkst om onder de knie te krijgen. Portugees is een erg complexe taal, maar nu begrijp ik wat de spelers zeggen. Het spreken is het lastigst. Op het veld zeg ik maar een paar woorden, zoals ‘buiten’, ‘rechts’ en ‘links’. Er is maar één taal in het voetbal”, klinkt het.

Nieuwe rol voor Amuzu

Coach Mano Menezes, voormalig bondscoach van Brazilië, ziet een nieuwe rol voor Amuzu. Hij wil hem uitproberen als spelmaker: “Zelfs als flankspeler moet ik meer spelen als een nummer tien, minder aan de zijkanten. Ik ben altijd een één-tegen-één speler geweest op de flank. Maar nu begrijp ik en hou ik ook van het idee om meer centraal te spelen”, stelt Amuzu.

Tot slot spreekt hij over zijn internationale ambities. Hoewel hij opgroeide in België en uitkwam voor de Belgische U21, sluit hij een toekomst bij Ghana niet uit: “Als ze me oproepen, twijfel ik geen seconde”, bevestigt de in Accra geboren speler.