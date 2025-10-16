Extra tegenvallers voor Wils en Antwerp, maar ook een lichtpuntje tegen Standard

Na een reeks van 2 op 15 voor de interlandbreak hoopt Antwerp zich te herpakken tegen Standard Luik. Coach Stef Wils erkent de impact van de vele blessures, maar blijft nuchter. "Da's eigen aan de periode van het jaar. Ik wil het niet groter maken dan het is."

Tijdens de interlandpauze kregen de spelers drie dagen vrijaf. “Het seizoen is sowieso slopend, niet alleen fysiek, vooral ook mentaal. Het is goed dat de jongens even tot rust konden komen”, vertelt hij in Het Belang van Limburg.

De terugkeer van de internationals verliep niet zonder incidenten. “Semm en Ali liepen een blessure op bij de U19 van België en de U21 van Oezbekistan. Allebei zijn ze niet inzetbaar. Het is spijtig dat zoiets elders gebeurt”, stelt Wils. Babadi sloot woensdag aan, Al-Sahafi en Bozhinov pas donderdag, wat de voorbereiding op het duel met Standard bemoeilijkt.

Naast Renders en Urinboev ontbreken ook Hairemans, Bijl, Kerk en Praet. Over de inzetbaarheid van Gyrano Kerk is Wils duidelijk: “De topper thuis tegen Club Brugge zal eveneens te vroeg komen voor Gyrano. Met Dennis bekijken we het dag per dag.”

Valencia terug in de kern

Ondanks de lange afwezigheidslijst ziet Wils beterschap. “We komen in de periode – oktober-november – dat veel clubs met blessures kampen. De meeste jongens zijn op de terugweg en evolueren goed.” Foulon is opnieuw fit en Valencia keert terug in de selectie na zeven maanden revalidatie.

“Ik ben blij voor hem”, zegt Wils. “Ook ík scheurde ooit een kruisband. Zo’n revalidatie, waar je enorm veel energie insteekt, is niet makkelijk. Anthony is er goed doorgekomen. Hij traint tweeënhalve week mee en doorstaat het goed.”

Het decor van Sclessin vormt volgens Wils een extra uitdaging. “Liever dit dan in een ‘kil’ stadion te moeten voetballen. De supporters zijn er – net als die van ons – fanatiek. Het kan er alle kanten uitgaan.”

Ook blessures bij Standard

Ook Standard kampt met blessures. “Ook zij hebben een redelijke ziekenboeg”, klinkt het. “Het wordt een wedstrijd met veel intensiteit. Wij moeten hetzelfde doen: veel strijd leveren, met druk naar voren en vol voor de drie punten gaan”, besluit hij.