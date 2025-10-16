"Ik voorspel nu al problemen": Vanhaezebrouck zegt waar het goed fout kan lopen bij Rode Duivels

"Ik voorspel nu al problemen": Vanhaezebrouck zegt waar het goed fout kan lopen bij Rode Duivels
Foto: © photonews
Hein Vanhaezebrouck heeft zich kritisch uitgelaten over de recente prestaties van de Belgische nationale ploeg. Ondanks een solide resultaat tegen Wales, ziet hij structurele problemen die volgens hem dringend aangepakt moeten worden.

Volgens Hein Vanhaezebrouck was er tijdens deze interlandbreak achterin sprake van beterschap ten opzichte van eerdere wedstrijden. “Ja, het stond achterin meer solide dan in de vorige matchen tegen Noord-Macedonië en Wales”, stelt hij in Het Nieuwsblad.

Hij wijst op de tandem Debast-Theate als een werkbare combinatie, maar waarschuwt voor toekomstige problemen. “Alleen voorspel ik nu al problemen als we daarin geen stappen meer zetten.”

Te weinig weerbaarheid bij Rode Duivels

De analist mist vooral mentale weerbaarheid in het team. “De mentale sterkte om stormen te overleven – dat een team uitstraalt: ‘Hier passeert niemand’ – dat gevoel mis ik nog.” Hij verwijst naar de fase na het tegendoelpunt van Wales, waarin twijfel zichtbaar werd. “Nadat Wales gescoord had, sloeg er twijfel toe. Ook op de bank zag je die vertwijfeling de hele tijd. Zeker na de 2-3 veranderde de bondscoach even van kleur. Zelfs mijn vrouw stelde het vast.”

Vanhaezebrouck benadrukt dat België niet mag rekenen op herhaalde gunstige omstandigheden. “We gaan niet elke wedstrijd cadeautjes krijgen, zoals nu met die twee penalty’s”, klinkt het.

Kritiek op De Cuyper en lof voor Castagne

Over de wisselbeleid van bondscoach Garcia is Vanhaezebrouck duidelijk. Hij noemt de vervanging van De Cuyper een juiste ingreep. “Maandag had De Cuyper het moeilijk: defensief kwam hij een paar keer flink in de problemen omdat hij niet stond op te letten.” De openingsfase van de wedstrijd noemt hij opvallend. “De wedstrijd beginnen met een Zidane-beweging, dat past niet.”

De keuze om Castagne in te brengen bij de invalbeurt van Brennan Johnson noemt Vanhaezebrouck gepast. “Ik vond het daarom een goeie vervanging om Castagne daar te zetten toen Brennan Johnson inviel”, besluit hij.

