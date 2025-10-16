KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn

KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn
KAA Gent - dat zelf een beloftenploeg heeft in de Challenger Pro League - wil af van het quotum voor die beloftenploegen. Maar dat lijkt vooral een aanleiding te zijn om van het nieuwe competitieformat af te geraken.

KAA Gent is nooit voorstander geweest van een format met 18 ploegen zonder play-offs. Zij zijn één van de clubs die absoluut play-offs wilden behouden. Net als Genk, maar die gingen overstag omdat hun gedegradeerde beloftenploeg toch in de Challenger Pro League kon blijven.

Voor Gent lagen de zaken bij de stemming anders. Hun U23 ging als kampioen over naar de Challenger Pro League en dus wilden ze niet mee in het verhaal van de competitiehervorming. Ze noemden het zelfs gekkenwerk om terug te keren naar een competitie met 18.

Gent surft mee op klacht van Francs Borains, Lokeren en Seraing

Maar ze stonden alleen: Club Brugge, Genk, Anderlecht en Antwerp stemden voor. Die twee laatsten vooral omdat het idee ook uit hun koker ontsproten was. Het leek het enige alternatief om tot een tweederde meerderheid te komen. Gent hield zich dus koest.

Maar nu Francs Borains, Lokeren en Seraing ten strijde trekken, zien ze hun kans schoon om daarin mee te gaan. Binnen de Pro League zijn er meerderen die al langer aan het twijfelen zijn geslagen over die 18 ploegen zonder play-offs. Gent grijpt de beloftenquota dus aan om het competitieformat ongeldig te laten verklaren. 

Volgens de club was de stemming over het nieuwe competitieformat – achttien ploegen zonder play-offs vanaf volgend seizoen – rechtstreeks verbonden aan de goedkeuring van het U23-quotum. Clubs konden dus niet apart stemmen over beide voorstellen, maar moesten één gezamenlijke beslissing nemen. Daardoor stemde ook RC Genk uiteindelijk vóór, ondanks dat de club jarenlang een voorstander was van een competitie mét play-offs.

Bij nieuwe directie Anderlecht zou de wind wel eens van een andere kant kunnen waaien 

Waarom zou een nieuwe stemming dan nu een ander resultaat opleveren? Als het BAS de beloftenmaatregel vernietigt, zal waarschijnlijk ook Genk zijn kar keren. En... belangrijk: ze hopen ook dat de nieuwe vaandeldragers bij Anderlecht zich bij zullen scharen.

Naar wat we horen, was Marc Coucke een heel koele minnaar van het plan met 18 ploegen en nu Wouter Vandenhaute - die het plan mee ontwierp - opzij is geschoven, zou daar de wind wel eens van een andere kant kunnen waaien. Conclusie: we gaan weer een woelige tijd tegemoet met de Pro League en we durven eerlijk gezegd niet wedden op eender welke afloop. Veel zal afhangen van wat het BAS beslist.

