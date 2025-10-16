Kan Rudi Garcia deze jongen wel thuis laten van het WK? Wintertransfer zal de doorslag geven

Kan Rudi Garcia deze jongen wel thuis laten van het WK? Wintertransfer zal de doorslag geven
Foto: © photonews

De Rode Duivels hebben hun taak gedaan en zullen naar het WK gaan volgend jaar. Rudi Garcia kan nu beginnen zijn selectie te finetunen richting het toernooi. Die ligt grotendeels vast, maar vooraan is er discussie. Ook Garcia moet er een knoop doorhakken.

Garcia lag de voorbije week onder vuur omwille van zijn keuzes, maar binnen de bond worden er nog geen vragen gesteld over de bondscoach. Er werd hem wel ook al op gewezen dat hij best niet het gevecht met de pers aangaat.

Batshuayi zo aanhouden bij de selectie is niet te verantwoorden

Naar zijn selectie van november toe heeft Garcia vooral in de spits een paar vragen op te lossen. Hij selecteerde Michy Batshuayi om hem uiteindelijk niet te laten spelen. De 32-jarige spits teert vooral op zijn reputatie van doelpuntenmaker, maar speelt amper bij zijn club, Eintracht Frankfurt. 47 minuten in totaal dit seizoen.

Dat terwijl er bij de beloften wel twee aanvallers rondlopen die eerste keuze zijn bij hun ploeg en vlotjes scoren. We spreken dan over Roméo Vermant en Lucas Stassin. Vooral die laatste wordt door Garcia in het oog gehouden. Waarom de vlotscorende spits van Saint-Etienne dan niet meenemen?

Stassin is de goalgetter die Duivels nodig kunnen hebbben

Net omdat Garcia twijfels heeft over het niveau van de Franse tweede klasse. Nochtans zit Stassin dit seizoen alweer aan 4 (belangrijke) goals en 2 assists in 8 matchen. Bij de beloften scoorde hij er drie in twee matchen. Het is zo'n aanvaller die ook vanuit het niets ineens de netten kan doen trillen. En eentje met vertrouwen als je die Panenka tegen Denemarken bekijkt.

En daar lijkt de nationale ploeg nu nood aan te hebben terwijl Romelu Lukaku nog geblesseerd is. Het hele vaderland mag bidden dat de spits van Napoli tegen komende zomer in topvorm is, want je wil niet nog zo'n situatie meemaken als op het WK in Qatar, toen Big Rom half in orde ineens de meubelen moest komen redden en dat niet lukte.

Daarom heeft Garcia een alternatief nodig tegen een laag blok. Openda is dat niet. De Ketelaere is een betere optie, maar is geen goalgetter. Stassin zou die rol kunnen invullen en naar wat we horen is de kans groot dat hij er in november zal bijlopen om hem uit te testen.

Stassin mikt op wintertransfer

Stassin heeft er alles aan gedaan om afgelopen zomer een transfer af te dwingen, maar Saint-Etienne lag dwars. Hij mikt nu op de wintermercato, terwijl zijn entourage er alles aan doet om zijn Franse club te overtuigen hem te laten gaan. 

Een transfer naar een grotere competitie zou alleen maar in zijn voordeel spelen. Ook Vermant wordt uiteraard in het oog gehouden, maar Garcia meent dat er met Openda al zo'n profiel beschikbaar is. Al is maar de vraag hoeveel Openda met zijn huidige vorm nog gaat spelen bij Juventus. Ook de Club-speler moet de hoop dus nog niet opgeven...

