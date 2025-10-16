Marc Degryse openhartig over zijn grootste mislukking uit zijn carrière: "Doe weer net hetzelfde"

Marc Degryse openhartig over zijn grootste mislukking uit zijn carrière: "Doe weer net hetzelfde"
Marc Degryse blikte in Het Laatste Nieuws terug op een periode die hij zelf omschrijft als zijn grootste mislukking. Zijn passage bij Anderlecht in 1992 onder trainer Luka Peruzovic liet diepe sporen na.

Degryse gaf aan dat de aanpak van Peruzovic haaks stond op zijn eigen voetbalidentiteit. “Hij was een trainer die de nadruk legde op lopen, werken, defensief voetbal... Alles wat tegen mijn natuur was”, stelt hij. Daarvoor werkte hij enkel met coaches die het spel lieten draaien rond de voetballende kwaliteiten van hun ploeg. “Voordien had ik met Kessler, Houwaart en De Mos alleen maar trainers gehad die uitgingen van de voetballende kwaliteiten van een ploeg”, zegt hij.

Frustraties op en naast het veld

Tijdens die zes maanden liep het ook op sportief vlak mis. “Onder Peruzovic heb ik ook mijn enige rode kaart in mijn loopbaan gekregen. Tegen Waregem, voor een duw”, vertelt Degryse. Enkele weken later volgde een gele kaart in een Europese wedstrijd tegen PSG, met schorsing tot gevolg. “Het was een opeenvolging van frustraties. Ik ben nooit zo ongelukkig geweest op een voetbalveld als in die zes maanden”, klinkt het.

Met de jaren is Degryse milder geworden in zijn oordeel. “Het geeft wel aan hoe serieus ik het destijds allemaal nam”, zegt hij. Hij verwijst naar de laatste wedstrijd onder Peruzovic, waarin Anderlecht een 4-1-voorsprong tegen Lommel zag slinken tot 4-3. “De volgende dag werd ik bij voorzitter Constant Vanden Stock geroepen: 'Marc, we gaan stoppen met Peruzovic. Ik zie dat je niet gelukkig bent, en je hebt dat gisteren willen tonen.'”, vertelt Degryse.

Kritiek en publieke perceptie

Degryse bevestigde dat hij zich inderdaad ongelukkig voelde en dat hij dat ook liet blijken. “Toch wel”, stelt hij. Die houding leidde tot negatieve reacties in de media. “Ik heb daarvoor toen felle kritiek gekregen in de Franstalige pers”, zegt hij.

Ondanks de kritiek en de moeilijke periode, zou Degryse zijn houding niet wijzigen als hij het opnieuw kon doen. “Maar mocht ik vandaag alles kunnen overdoen, ik doe weer net hetzelfde”, besluit hij.

