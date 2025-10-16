De derde helft Thibaut Courtois kiest bolide van 180.000 euro: 653 pk pure kracht

Thibaut Courtois kiest bolide van 180.000 euro: 653 pk pure kracht
Foto: © photonews
Zoals ieder jaar hebben de spelers van Real Madrid een bedrijfswagen mogen kiezen van het merk BMW, dat samenwerkt met de club. Thibaut Courtois opteerde voor een SUV.

De spelers van Real Madrid mochten kiezen uit drie verschillende automodellen. De Rode Duivel koos voor de SUV XM, met een nieuwprijs van maar liefst 180.000 euro.

Deze wagen beschikt over maar liefst 653 pk. De topsnelheid bedraagt 250 km/u en hij accelereert van 0 naar 100 km/u in slechts 4,3 seconden.

Een stevig beest dus! Het gaat om een oplaadbare hybride, met een V8-benzinemotor gecombineerd met een elektrische aandrijving.

De elektrische actieradius ligt tussen 82 en 88 kilometer. De wagen is extra bijzonder omdat het om een exclusieve serie gaat, ontwikkeld door BMW’s sportdivisie Motorsport ter ere van hun 50-jarig bestaan.

Kylian Mbappé heeft een nieuwe auto... waar hij niet mee mag rijden

Ook Kylian Mbappé kreeg zijn nieuwe auto, een BMW i7 xDrive60. Alleen jammer voor hem: hij kan er voorlopig niet mee rijden, want de Franse ster heeft nog altijd geen rijbewijs.

