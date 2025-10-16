Toont David Hubert zich ondankbaar om de deur achter zich dicht te trekken bij OHL?

David Hubert verliet OH Leuven om zich aan te sluiten bij Union SG. Peter Vandenbempt gaf bij Sporza toelichting bij de omstandigheden en reacties rond deze transfer.

Volgens Vandenbempt was de beslissing van Hubert om te vertrekken snel genomen. “Uit Leuven heb ik begrepen dat David Hubert niet al te lang heeft moeten nadenken en dat hij de club ook voor het blok heeft gezet”, vertelt hij. Binnen OH Leuven leidde dit tot teleurstelling. “Daar zijn ze ongelukkig over”, klinkt het.

Steun in moeilijke periodes

Vandenbempt wees erop dat de club zich altijd achter Hubert heeft geschaard. “Ze hebben Hubert opgevist én ze zijn hem in moeilijke omstandigheden blijven steunen”, stelt hij. Die langdurige steun contrasteert met de abrupte manier waarop de overstap naar Union SG tot stand kwam.

Ondanks de teleurstelling leeft er ook begrip binnen de club. “Maar er is ook begrip, want qua upgrade kan deze transfer wel tellen”, zegt Vandenbempt. Hij wijst op het verschil in sportieve status tussen beide ploegen. “Hubert trekt van de voorlaatste naar de leider, naar de landskampioen”, aldus Vandenbempt.

Europese ambities bij Union SG

De overstap betekent voor Hubert ook deelname aan Europees topvoetbal. “En hij gaat er Champions League spelen”, stelt Vandenbempt. Dat perspectief verklaart volgens hem de snelle beslissing. “Logisch dat hij niet langer dan 5 minuten heeft moeten nadenken”, klinkt het.

Tot slot reageert Vandenbempt op de vraag of Hubert zich ondankbaar opstelt. “Is Hubert ondankbaar? Daar maak ik me geen bedenkingen bij”, zegt hij. Hij wijst op het wederkerige karakter van het voetbalmilieu. “Omgekeerd gaat het ook zo als een trainer niet meer voldoet aan de eisen van de club”, besluit hij.