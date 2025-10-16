Zoon van Patrick Goots zegt waar het op staat over de staart van zijn vader

Killian Goots, zoon van voormalig profvoetballer Patrick Goots, speelt zelf op bescheiden niveau voetbal. Hij heeft een opvallende mening over het kenmerk bij uitstek van zijn vader: de staart in zijn haar.

Killian Goots, momenteel actief in tweede provinciale, vergelijkt zijn speelstijl met die van zijn vader. “Ik ben sterker met de kop dan mijn pa, ben balvaster, maar zijn schot... Tja”, stelt hij in Het Nieuwsblad.

Patje Boem Boem vs Killi Boem Boem

Patrick Goots stond bekend om zijn krachtige trap, waarmee hij onder meer bij Antwerp naam maakte. Killian, die in het dagelijks leven werkt met nucleair materiaal, heeft een ander profiel op het veld.

Over de reputatie van zijn vader is hij duidelijk. “Mijn pa had geen medelijden”, klinkt het. Daarmee verwijst hij naar de compromisloze speelstijl die Patrick Goots typeerde. Killian zelf wordt op Kempense velden ook als doelpuntenmaker gewaardeerd, al is hij momenteel geblesseerd.

De bijnaam “Killi Boem Boem” wordt hem soms toegeschreven, al relativeert hij die vergelijking. Zijn focus ligt op het team en op zijn rol binnen de club, eerder dan op individuele faam.

Staartje als familiekwestie

Naast het sportieve aspect komt ook het uiterlijk van vader en zoon ter sprake. Killian Goots heeft bewust gekozen voor een sobere stijl. “Ik heb een andere smaak”, zegt hij. “Ik heb nooit een oorring gewild en één keer in mijn leven heb ik lang haar gehad. Op mijn plechtige communie.”

Hij vertelt dat zijn kapsel toen geïnspireerd was door doelman Logan Bailly. “Die keepte toen met zo’n lange snit met gel achteruit gekamd. Dat wilde ik ook, maar dat is voorbij.” Over het iconische staartje van zijn vader is hij uitgesproken. “Ik heb mijn pa trouwens al honderd keer gevraagd om dat staartje af te knippen. Het is echt te veel uitgedund.”

Patrick Goots blijft echter bij zijn keuze. “Zijn antwoord is altijd hetzelfde: ‘Die staart neem ik mee in mijn graf.’”, zegt Killian. Daarmee onderstreept hij het verschil in stijl en karakter tussen vader en zoon, ondanks hun gedeelde passie voor voetbal.