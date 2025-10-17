"Charleroi wil verdediger weghalen bij Franse eersteklasser"

Charleroi trekt komend weekend naar landskampioen Union. Een speciaal duel voor Rik De Mil, die van zijn clubbestuur niet mocht vertrekken. Union koos dan maar voor David Hubert als opvolger van Sébastien Pocognoli.

Alsof er kwaad opzet mee gemoeid is: Na het niet mogen vertrekken naar Union, trekt Rik De Mil komend weekend als bezoekende coach naar, jawel, Union. Het zorgt voor een extra verhaallijn in het treffen op zondag.

Charleroi staat op dit moment op de tiende plaats in het klassement. Dat komt doordat ze de laatste weken voor de interlandpauze drie keer op rij verloren, respectievelijk tegen Zulte Waregem, KV Mechelen en KAA Gent.

Midden oktober, dat wil zeggen dat er stilaan opnieuw rondgekeken wordt om tijdens de winter eventueel wat versterking binnen te halen. Zo ook bij Charleroi. Zij zouden namelijk interesse tonen in een Kameroens international.

Nieuwe linksachter op komst?

Darling Yongwa zou, volgens het niet altijd even betrouwbare Africa Foot, op het lijstje staan van Charleroi. De linksachter was vorig seizoen nog goed voor zeven assists in de Ligue 2, maar mag nu beschikken bij Lorient. Lorient promoveerde naar de Ligue 1, maar dit seizoen heeft Yongwa slechts een bijrol.

Of de interesse ook concreet zal worden, zullen de komende weken en maanden uitwijzen. Eerst komen er enkele pittige weken aan voor Charleroi met na Union ook nog duels tegen Anderlecht, Standard en Club Brugge.