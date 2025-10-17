Stabiliteit is anders: Standard kiest al voor achtste verschillende verdediging in 11 wedstrijden

Foto: © photonews

Bij Standard verandert de verdediging wekelijks door blessures en schorsingen. Tegen Antwerp vrijdagavond wordt het al de achtste verschillende defensie in elf wedstrijden.

De elfde speeldag van de Jupiler Pro League wordt afgetrapt met een duel tussen twee ploegen met top 6-ambities, maar die na tien wedstrijden een moeilijke start kenden op het vlak van resultaten.  

Standard ontvangt Antwerp vrijdagavond om 20u45 op Sclessin. Zowel Vincent Euvrard als Stef Wils moeten het zonder enkele sterkhouders stellen. Bij Antwerp is vooral het middenveld gehavend, terwijl bij Standard opnieuw de defensie ter discussie staat.

Al acht verschillende verdedigingen in elf wedstrijden bij Standard

Euvrard moet het doen zonder Boli Bolingoli, David Bates en Daan Dierckx, die geblesseerd zijn, en ook zonder de geschorste Ibrahim Karamoko. De defensie zal dus bestaan uit Tobias Mohr, Ibe Hautekiet, Josué Homawoo en Marlon Fossey.  

Het wordt al de achtste keer in elf wedstrijden dat de Rouches met een andere defensie aantreden. Nochtans leek er aanvankelijk stabiliteit te zijn tijdens de eerste drie speeldagen, met Calut, Dierckx, Homawoo en Fossey achterin.

Later kwam Ibe Hautekiet in de ploeg tegen Union, naast Homawoo en Dierckx, met Calut en Fossey op de flanken. Bolingoli startte tegen Cercle, Henry Lawrence tegen OHL, en daarna moest Karamoko depanneren na de blessure van Homawoo tegen KV Mechelen. Tobias Mohr nam vervolgens de linkerflank over, terwijl Lawrence tegen Anderlecht rechts moest invallen voor de geschorste Fossey.  

Een trainer houdt normaal gezien van stabiliteit, zeker achterin. Euvrard gaf enkele weken geleden zelf nog aan dat een coach vooral in de verdediging graag met dezelfde namen werkt. Dat zal opnieuw niet het geval zijn tegen Antwerp, met een bijna volledig nieuwe defensie – Homawoo en Mohr stonden immers nog geen minuut samen op het veld tegen Mechelen.

De verschillende verdedigingen bij Standard: 

Calut - Homawoo - Dierckx - Fossey (3) 

Mohr - Karamoko - Dierckx - Fossey (2 + KV Mechelen, waar Karamoko na enkele minuten Homawoo had vervangen) 

Calut - Homawoo - Hautekiet - Dierckx - Fossey (1)

Bolingoli - Homawoo - Hautekiet - Fossey (1) 

Lawrence - Homawoo - Dierckx - Fossey (1) 

Mohr - Homawoo - Dierckx - Fossey (enkele minuten tegen KV Mechelen) 

Mohr - Karamoko - Hautekiet - Lawrence (1)

Mohr - Homawoo - Hautekiet - Fossey (tegen Antwerp op vrijdag).

Volg Standard - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

