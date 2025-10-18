Vincent Kompany zou zijn fiat hebben gegeven, maar de fans van Bayern schreeuwen moord en brand

De fans van Bayern München komen in opstand tegen de terugkeer van Jérôme Boateng, die beschuldigd wordt van geweld tegen zijn ex-partner.

Jérôme Boateng zou kunnen terugkeren naar Bayern München, maar niet meer als speler. De voormalige verdediger, die nu met pensioen is, volgt zijn trainersopleidingen en hoopt terug te keren naar zijn geliefde club, waar hij in de jaren 2010 alles won.

Terugkeer van Boateng naar Bayern München?

Hard voor de man, solide en gerespecteerd op het veld, Boateng heeft een generatie supporters beïnvloed. Maar deze keer is zijn terugkeer niet unaniem. Vincent Kompany zou zijn goedkeuring hebben gegeven, maar de fans zijn verre van overtuigd.

De voormalige Duitse international is veroordeeld voor mishandeling van zijn ex-vriendin. Hij kreeg een gerechtelijke waarschuwing en de zaak liet sporen na. Enkele jaren later pleegde zijn ex tragisch genoeg zelfmoord.

Conflict tussen bestuur en supporters

Vandaag de dag is er een conflict tussen de leiding van Bayern en haar supporters. Deze laatste weigeren categorisch de terugkeer van Boateng naar de club, omdat ze vinden dat hij de waarden van de club niet vertegenwoordigt.

Een online petitie heeft tienduizenden handtekeningen verzameld. Boateng zal zelf moeten afzien van een terugkeer als hij beledigingen van de fans wil vermijden.