Voetbalfans gaan zeer creatief aan de slag: bekende deuntjes worden voetballers

Iedereen kent wel het spelletje FIFA - of zoals het sinds enkele jaren heeft 'FC'. Ook van de versie voor 2026 zullen er weer heel wat spelletjes verkocht worden. En dus passeren er ook al nieuwe mopjes de revue.

Naast het spelen van FC 2026 (of een van zijn voorgangers) in carrièremodus of gewoon met een of andere spelletje tussendoor, is er ook een bekende spaaractie van de beste spelers in de spelletjes.

Iedereen wil een zo goed mogelijke ploeg verzamelen en het hebben van een gouden topspeler is voor vele spelers een absoluut topmoment – daar zijn de voorbije jaren al veel ‘unpackings’ de sociale media gepasseerd.

Maar een Ultimate Team bouwen kan ook voor een aantal grappige zaken zorgen. En ook daar wordt de laatste weken naarstig op ingespeeld via de sociale media, met de nodige muzikale links bovendien.

En dat levert dan een aantal mooie ‘mama appelsapjes’ op, waarbij de tekst van een bekend nummer verkeerd kan worden gelezen/gezongen met in dit geval dus ook een aantal voetballers na elkaar gezet.

Zo is er het nummer Jerusalema, waar een aantal spelers zijn bijgezet door een voetbalfan. En ook met Summer van Calvin Harris werd zeer creatief omgesprongen via TikTok. Geniet gerust mee en laat het ons weten als u nog voorbeelden ziet.