🎥 Witsel scoort heerlijke goal, maar dat is niet voldoende voor zege tegen Barcelona

🎥 Witsel scoort heerlijke goal, maar dat is niet voldoende voor zege tegen Barcelona

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Axel Witsel scoorde met een omhaal tegen FC Barcelona. Dat was echter niet voldoende voor de overwinning, Girona verloor alsnog met 2-1.

Heerlijke omhaal

Girona FC stond tegenover FC Barcelona in het Olympisch Stadion van Montjuïc. De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong via Pedri, die in de 13e minuut de 1-0 op het bord zette. Zeven minuten later volgde een reactie van Axel Witsel.

Na een hoekschop belandde de bal opnieuw bij de Belgische verdediger, die met een omhaal de gelijkmaker scoorde. Overal wordt veel lof gesproken over het knappe doelpunt dat onze landgenoot wist te scoren.
“En of hij het nog kan. Axel Witsel (36) legde Barcelona vanmiddag (even) het zwijgen op met een heerlijke omhaal”, klinkt het bij Sporza.

Frenkie de Jong beslist de wedstrijd

Na de rust bleef Girona aandringen. Toch was het Barcelona dat in de slotfase opnieuw toesloeg. Frenkie de Jong leverde een beslissende assist af, waarmee hij de 2-1 voorbereidde. Het doelpunt van Araujo viel in de 93ste minuut.

Witsel heeft in zijn carrière al vaker gescoord met acrobatische treffers. In het verleden deed hij dat al bij Benfica, Zenit en Tianjin. Ondans de nederlaag tegen Barcelona blijft zijn prestatie niet onopgemerkt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Barcelona
België
Axel Witsel

Meer nieuws

LIVE Kan OH Leuven nederlaag tegen Club Brugge nog vermijden? Live

LIVE Kan OH Leuven nederlaag tegen Club Brugge nog vermijden?

20:06
LIVE: Hubert grijpt meteen in met drie wijzigingen bij Union, één nieuwe naam bij Charleroi Live

LIVE: Hubert grijpt meteen in met drie wijzigingen bij Union, één nieuwe naam bij Charleroi

20:02
Beveren-coach Reedijk is duidelijk na gelijkspel tegen Beerschot: "Ik kan er moeilijk mee leven"

Beveren-coach Reedijk is duidelijk na gelijkspel tegen Beerschot: "Ik kan er moeilijk mee leven"

19:55
BREAKING Royal Antwerp FC niet opgezet met uitspelen van duel tegen Standard

BREAKING Royal Antwerp FC niet opgezet met uitspelen van duel tegen Standard

19:45
1
Uitspraken Francis Amuzu doen stof opwaaien: hij wil voor een nationale ploeg spelen, maar niet België

Uitspraken Francis Amuzu doen stof opwaaien: hij wil voor een nationale ploeg spelen, maar niet België

18:30
Eigenaar Belgische profclub in heel nauwe schoentjes: klacht van maar liefst 94 miljoen

Eigenaar Belgische profclub in heel nauwe schoentjes: klacht van maar liefst 94 miljoen

19:00
Dubbele domper voor Westerlo na gelijkspel tegen La Louvière in povere wedstrijd

Dubbele domper voor Westerlo na gelijkspel tegen La Louvière in povere wedstrijd

17:56
"We hadden de thermostaat op 40 graden gezet" - Belgische trainer geeft alles toe, ook ruzies met Preud'homme

"We hadden de thermostaat op 40 graden gezet" - Belgische trainer geeft alles toe, ook ruzies met Preud'homme

18:00
Gaat Nathan De Cat dan gewoon mee naar het WK met de grote Rode Duivels?

Gaat Nathan De Cat dan gewoon mee naar het WK met de grote Rode Duivels?

16:00
2
Sancties na stopzetting Standard-Antwerp: ook Marc Wilmots in de problemen

Sancties na stopzetting Standard-Antwerp: ook Marc Wilmots in de problemen

17:30
2
Heeft Anderlecht een grote fout gemaakt? Deze jongen vertrok transfervrij en is straks miljoenen waard

Heeft Anderlecht een grote fout gemaakt? Deze jongen vertrok transfervrij en is straks miljoenen waard

17:00
Slecht nieuws voor twee Anderlecht-spelers: Hasi is duidelijk

Slecht nieuws voor twee Anderlecht-spelers: Hasi is duidelijk

16:30
1
STVV mikt hoog: Wouter Vrancken komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

STVV mikt hoog: Wouter Vrancken komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

16:15
Nieuwe speler Bayern München geraakt niet uitgesproken over Kompany: "Waanzinnig"

Nieuwe speler Bayern München geraakt niet uitgesproken over Kompany: "Waanzinnig"

15:30
🎥 Dit zorgde voor de woede bij de Standard-fans én... Wilmots: fysieke schade is duidelijk

🎥 Dit zorgde voor de woede bij de Standard-fans én... Wilmots: fysieke schade is duidelijk

15:00
19
Beerschot-coach Mo Messoudi vindt toch iets heel jammer na gelijkspel tegen SK Beveren

Beerschot-coach Mo Messoudi vindt toch iets heel jammer na gelijkspel tegen SK Beveren

14:50
2
Keisuke Goto spreekt klare taal over scoren en doelpunt vieren tegen moederclub Anderlecht

Keisuke Goto spreekt klare taal over scoren en doelpunt vieren tegen moederclub Anderlecht

14:30
Delanghe of Warleson in doel tegen Genk? Cinel hakt moeilijk vraagstuk snel door

Delanghe of Warleson in doel tegen Genk? Cinel hakt moeilijk vraagstuk snel door

14:00
Ruben Amorim is het niet eens met de eigen fans over Senne Lammens: "Hij is het nog niet"

Ruben Amorim is het niet eens met de eigen fans over Senne Lammens: "Hij is het nog niet"

13:26
Pro League, Antwerp en Standard zijn eruit: dit is wanneer en hoe laat de resterende minuten worden gespeeld

Pro League, Antwerp en Standard zijn eruit: dit is wanneer en hoe laat de resterende minuten worden gespeeld

12:45
22
Analist pleit voor extreem duidelijke boodschap Antwerp: "Keer niet terug naar Luik"

Analist pleit voor extreem duidelijke boodschap Antwerp: "Keer niet terug naar Luik"

12:30
34
Zelfs Messi en Ronaldo durfden het niet: deze beslissing van Lamine Yamal zorgt voor verbazing bij de fans

Zelfs Messi en Ronaldo durfden het niet: deze beslissing van Lamine Yamal zorgt voor verbazing bij de fans

21:21
"Zal zeer pijnlijk zijn": Franky Van Der Elst vreest zoveelste tegenslag voor Anderlecht

"Zal zeer pijnlijk zijn": Franky Van Der Elst vreest zoveelste tegenslag voor Anderlecht

12:00
1
"Alles gebeurt met een reden": Ivan Leko gaat de filosofische toer op bij KAA Gent

"Alles gebeurt met een reden": Ivan Leko gaat de filosofische toer op bij KAA Gent

11:30
1
Dit gaat stopzetten match tegen Antwerp aan Standard kosten (plus nog bijkomende straffen)

Dit gaat stopzetten match tegen Antwerp aan Standard kosten (plus nog bijkomende straffen)

11:00
8
Probleem ligt bij de bondscoach: Johan Boskamp wil Anderlechtrevelatie op het echte WK zien

Probleem ligt bij de bondscoach: Johan Boskamp wil Anderlechtrevelatie op het echte WK zien

10:30
4
LIVE OH Leuven-Club Brugge: Kan blauw-zwart leider Union verder onder druk zetten?

LIVE OH Leuven-Club Brugge: Kan blauw-zwart leider Union verder onder druk zetten?

09:45
"Bijna 50 miljoen": Thorsten Fink zegt waar het op staat bij KRC Genk

"Bijna 50 miljoen": Thorsten Fink zegt waar het op staat bij KRC Genk

10:00
1
John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge

John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge

09:30
2
"Dan had ik hier nu niet gezeten": Bataille zegt hoe één moment zijn transfer naar Haifa had tegengehouden

"Dan had ik hier nu niet gezeten": Bataille zegt hoe één moment zijn transfer naar Haifa had tegengehouden

09:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/10: Maamar

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/10: Maamar

08:00
Eén iemand durft de échte reden te zeggen waarom Jonas De Roeck voor Club NXT kiest

Eén iemand durft de échte reden te zeggen waarom Jonas De Roeck voor Club NXT kiest

08:40
1
Marc Wilmots begrijpt niets van wedstrijdleiding na stilgelegde Standard-Antwerp Reactie

Marc Wilmots begrijpt niets van wedstrijdleiding na stilgelegde Standard-Antwerp

07:30
69
🎥 Belgen eisen positieve en negatieve hoofdrol op in duel tussen PSG en RC Strasbourg

🎥 Belgen eisen positieve en negatieve hoofdrol op in duel tussen PSG en RC Strasbourg

08:20
Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht'

Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht'

08:00
5
📷 OFFICIEEL Contractverlenging bij Club Brugge: tot 2029 aan boord

📷 OFFICIEEL Contractverlenging bij Club Brugge: tot 2029 aan boord

07:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 9
Real Oviedo Real Oviedo 0-2 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Sevilla Sevilla 1-3 Real Mallorca Real Mallorca
Barcelona Barcelona 2-1 Girona FC Girona FC
Villarreal Villarreal 2-1 Real Betis Real Betis
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Osasuna Osasuna
Elche CF Elche CF 19/10 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Celta De Vigo Celta De Vigo 19/10 Real Sociedad Real Sociedad
Levante Levante 19/10 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Getafe Getafe 19/10 Real Madrid Real Madrid
Alaves Alaves 20/10 Valencia CF Valencia CF

Nieuwste reacties

Alex1898 Alex1898 over BREAKING Royal Antwerp FC niet opgezet met uitspelen van duel tegen Standard Supremepony Supremepony over Gaat Nathan De Cat dan gewoon mee naar het WK met de grote Rode Duivels? Snoek Snoek over OH Leuven - Club Brugge: 0-1 bompi55 bompi55 over Dit gaat stopzetten match tegen Antwerp aan Standard kosten (plus nog bijkomende straffen) Standard 2.0 Standard 2.0 over 🎥 Dit zorgde voor de woede bij de Standard-fans én... Wilmots: fysieke schade is duidelijk bompi55 bompi55 over Zeno Van Den Bosch geeft duidelijk signaal aan Antwerp-bestuur over trainer Stef Wils mantoch mantoch over Sancties na stopzetting Standard-Antwerp: ook Marc Wilmots in de problemen Jeroentanesy Jeroentanesy over Zulte Waregem - KAA Gent: - Jeroentanesy Jeroentanesy over FCV Dender EH - KV Mechelen: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Cercle Brugge - KRC Genk: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved