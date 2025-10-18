🎥 Witsel scoort heerlijke goal, maar dat is niet voldoende voor zege tegen Barcelona

Axel Witsel scoorde met een omhaal tegen FC Barcelona. Dat was echter niet voldoende voor de overwinning, Girona verloor alsnog met 2-1.

Heerlijke omhaal

Girona FC stond tegenover FC Barcelona in het Olympisch Stadion van Montjuïc. De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong via Pedri, die in de 13e minuut de 1-0 op het bord zette. Zeven minuten later volgde een reactie van Axel Witsel.

Na een hoekschop belandde de bal opnieuw bij de Belgische verdediger, die met een omhaal de gelijkmaker scoorde. Overal wordt veel lof gesproken over het knappe doelpunt dat onze landgenoot wist te scoren.

“En of hij het nog kan. Axel Witsel (36) legde Barcelona vanmiddag (even) het zwijgen op met een heerlijke omhaal”, klinkt het bij Sporza.

Frenkie de Jong beslist de wedstrijd

Na de rust bleef Girona aandringen. Toch was het Barcelona dat in de slotfase opnieuw toesloeg. Frenkie de Jong leverde een beslissende assist af, waarmee hij de 2-1 voorbereidde. Het doelpunt van Araujo viel in de 93ste minuut.

Witsel heeft in zijn carrière al vaker gescoord met acrobatische treffers. In het verleden deed hij dat al bij Benfica, Zenit en Tianjin. Ondans de nederlaag tegen Barcelona blijft zijn prestatie niet onopgemerkt.