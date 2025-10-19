🎥 Hilarisch moment op tv: cameraman moet even bekomen van springende Anderlecht-fans

Er viel heel wat te beleven tijdens de eerste helft van STVV-Anderlecht. Goals, een afgekeurd doelpunt én... een cameraman die het moeilijk had door springende fans.

Anderlecht neemt het zondagavond op tegen STVV. In de eerste helft werden de kijkers al verwend door heel wat spektakel.

Spektakel voor de rust

Nathan De Cat opende de score met een heerlijke uithaal, een prachtig doelpunt. Maar lang bleef die voorsprong niet op het bord staan, aangezien Yamamoto enkele minuten later gelijkmaakte.

Cvetkovic scoorde weer een minuut later de 1-2, terwijl Thorgan Hazard zijn 1-3 zag afgekeurd worden wegens buitenspel. Maar voor wie de wedstrijd op tv volgt was er nog een leuk moment.

En een cameraman die een moeilijke avond beleeft...

Rond minuut 13 schakelde de regie over naar een camera die op het uitvak staat, om de bank van STVV te filmen. Maar dit verliep niet helemaal zonder problemen.





Omdat de Anderlecht-fans allemaal op hetzelfde moment aan het springen waren, bleef de camera niet stil. Het beeld schudde heel hard, waarna er naar een andere camera werd overgeschakeld. Eentje die focust op het hokje met de camera op het uitvak. De cameraman kwam uit zijn hokje en reageerde op zijn manier.