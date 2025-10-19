Barcelona heeft opvolger Lewandowski al gevonden, al toont ook Bayern interesse

FC Barcelona kijkt steeds nadrukkelijker naar de toekomst zonder Robert Lewandowski. De 37-jarige Pool loopt eind dit seizoen uit zijn contract, en een verlenging is allerminst zeker. Daarom is sportief directeur Deco al bezig met het zoeken van een opvolger voor de nummer 9-positie.

Een van de namen die opnieuw opduiken in de Catalaanse wandelgangen is die van Dušan Vlahović. De Servische spits van Juventus, 26 jaar oud, beschikt eveneens over een aflopend contract in Turijn. Volgens Tuttosport staat hij opnieuw hoog op Barça’s verlanglijst, na eerdere contacten tussen Deco en zijn zaakwaarnemer Darko Ristić afgelopen zomer.

De gesprekken tussen Juventus en Vlahović over een nieuw contract liggen al weken stil. De aanvaller lijkt open te staan voor een nieuw avontuur, al wil hij niet vertrekken in januari. Hij verkiest te wachten tot de zomer, wanneer hij als vrije speler een lucratiever contract kan tekenen.

Vlahovic mogelijk transfervrij op te pikken door Barcelona

Vlahović kende een degelijke seizoensstart in de Serie A met vier doelpunten en één assist in acht wedstrijden. Zijn profiel – fysiek sterk, klinisch en nog jong – past perfect in de zoektocht van Barcelona naar een doelpuntenmaker voor de komende jaren.

Bayern München wordt eveneens genoemd als mogelijke bestemming, maar de Duitsers focussen voorlopig op de contractverlenging van Harry Kane. Daardoor lijkt Barça momenteel beter gepositioneerd om de Serviër te overtuigen.

Of het effectief tot een transfer komt, valt nog af te wachten. Maar voor de Catalanen zou Vlahović een buitenkans kunnen worden: een bewezen spits van topniveau, gratis op te pikken in de zomer. Dat maakt hem tot een van de meest interessante dossiers van de komende transferperiode.

