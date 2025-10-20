"Het is onbegrijpelijk" - Twee jaar later vertelt Karel Geraerts wat er gebeurde bij zijn vertrek

Karel Geraerts is tegenwoordig de trainer van Reims. Ondanks een moeilijk vertrek uit het Dudenpark, vergeet hij niet wat hij te danken heeft aan Union.

Net als Karel Geraerts en Alexander Blessin voor hem, is Sébastien Pocognoli niet twee seizoenen achter elkaar bij Union Saint-Gilloise gebleven. Ondanks zijn keuze om deze zomer te blijven, benadrukte het aanbod van Monaco opnieuw de moeilijkheid die Union heeft om hun succesvolle coaches te behouden.

DAZN heeft Karel Geraerts daarom gevraagd naar de redenen achter deze herhaaldelijke vertrekken. Zijn kijk op de werking van de club is duidelijk relevant na zijn lange ervaring van binnenuit. Maar het was uiteraard verleidelijk om hem te bevragen over zijn persoonlijke situatie.

"Ik heb nooit enige wrok gevoeld tegenover Union. Ik heb er vier jaar doorgebracht, ik ken hun manier van werken, hun beperkingen, hoe ver ze gaan in verschillende situaties. Union is altijd zeer correct tegenover mij geweest, op alle gebieden", legt hij uit.

Een zekere emotie bij Karel Geraerts

"Zij hebben mij gelanceerd als assistent en daarna als hoofdtrainer. Het was in het Parc Duden dat ik me als coach kon ontwikkelen. De situatie was echt heel vreemd. Je verlaat een club waarmee je heel goed hebt samengewerkt, waar je vier jaar bent gebleven, maar waar je niet meer tot overeenstemming kunt komen", vervolgt Geraerts.





Het einde was dus toch nogal abrupt: "Na die beslissing van beide kanten voelde ik me een week lang niet goed. Ik heb altijd contact gehouden met sommigen in Sint-Gillis en zij hadden hetzelfde gevoel: het is onbegrijpelijk dat we er niet in geslaagd zijn om tot een akkoord te komen".