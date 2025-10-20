KV Kortrijk is de lachende derde in Challenger Pro League en dat levert deze reactie op

KV Kortrijk is de lachende derde in Challenger Pro League en dat levert deze reactie op
KV Kortrijk deed een goede zaak dit weekend in de Challenger Pro League. Zelf wonnen ze bij Jong KAA Gent en het zag de twee andere titelpretendenten tegen elkaar gelijkspelen. Volgende week zijn ze vrij, maar de remonte tegen de Buffalo's was indrukwekkend.

KV Kortrijk kwam tegen KAA Gent op een dubbele achterstand te staan, maar zette de scheve situatie wel nog recht. Vooraf had coach Michiel Jonckheere nochtans laten weten dat Jong Gent een ploeg is waar ze moesten voor opletten. 

Geen verklaring voor de moeilijke start

“Ik heb er geen verklaring voor waarom we zo'n moeilijke start kenden. Jong AA Gent is een goede ploeg en we wisten dat, maar toch hebben ons nog tijdens de match wat moeten aanpassen", opende Boris Lambert zijn analyse bij Het Nieuwsblad.

"We wisten dat ze ook pijnpunten hadden, maar aanvankelijk vonden we vrije man en de plekken waar de ruimtes lagen niet. Nadien ging dat beter, zeker op het moment dat het 2-1 werd."

Karakter van KV Kortrijk is groot

Boris Lambert was vooral onder de indruk van het karakter dat zijn ploeg toonde en de remonte die ze zo maakten - een nieuw bewijs van het karakter in de ploeg. 

Door het puntenverlies van Beveren en Beerschot hebben ze ook een goede zaak gedaan in het klassement. Volgende week zijn ze vrij. "Misschien hadden we liever gespeeld, maar nu krijgen we extra rust met oog op de bekerwedstrijd en de match tegen Beerschot."

