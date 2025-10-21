Na gigantische ontgoocheling tegen Seraing: aanvoerder van Patro spreekt klare taal

Patro Eisden verspeelde zondag in eigen huis een bijna zekere overwinning tegen Seraing. Ondanks een late treffer van Masangu eindigde de wedstrijd in een 2-2 gelijkspel, met een doelpunt van Di Crescenzo in de allerlaatste minuut.

Efficiëntie ontbreekt, Seraing blijft zwart beest

De Maaslanders begonnen nochtans scherp aan de partij. In de openingsfase kregen Orye en Rais kansen, maar de afwerking liet te wensen over. Rais trapte naast, ondanks een goede voorbereiding van Peeters. Seraing stelde daar voor rust weinig tegenover, maar toonde zich na de pauze meteen dodelijk. Ba profiteerde van slap duelgedrag op het middenveld en schoof de bal onder Devriendt in doel: 0-1.

Patro reageerde snel. Tien minuten na de openingsgoal bracht Rousseau de stand via een strafschop weer in evenwicht. Coach Stijnen voerde vervolgens offensieve wissels door met Robberechts en Mabanza. Die druk resulteerde in de 88ste minuut in een doelpunt van Masangu, die de 2-1 op het bord zette. De overwinning leek binnen handbereik.

Jordan Renson: “Deze wedstrijd hadden we altijd moeten winnen”

Toch liep het in de slotseconden mis. Di Crescenzo, pas ingevallen, haalde uit vanop de rand van de zestien. Via een wirwar van benen belandde de bal aan de tweede paal in het net. Devriendt was kansloos. Daarmee bleef Patro opnieuw zonder zege tegen Seraing, dat al sinds maart 2023 niet meer werd geklopt.

De ontgoocheling was groot. De kleedkamer bleef lange tijd gesloten. Aanvoerder Jordan Renson sprak uiteindelijk duidelijke taal. “Deze wedstrijd hadden we altijd moeten winnen. Maar een voetbalmatch duurt tot aan het laatste fluitsignaal”, stelt hij in Het Belang van Limburg. Hij erkent dat Seraing opnieuw zijn ploeg parten speelde. “Seraing blijft dus ons zwarte beest.”

De mentale impact was voelbaar. “Het was heel stil in de kleedkamer. Iedereen is teleurgesteld”, vertelt Renson. Toch kijkt hij vooruit. “Vanaf nu focussen we ons op de belangrijke match tegen Beveren.” Patro zal zich moeten herpakken om de aansluiting met de top van de Challenger Pro League te behouden.