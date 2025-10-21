Vanhaezebrouck ziet dat niet Erenbjerg, maar andere speler van Essevee meest gegeerd wordt op transfermarkt

Zulte Waregem beschikt over meerdere aanvallende profielen die dit seizoen indruk maken. Hein Vanhaezebrouck ziet in Joseph Opoku de meest gegeerde speler van het viertal, ondanks de topschuttersstatus van Erenbjerg.

Erenbjerg scoort, maar Opoku valt op

Essevee telt vier aanvallers die dit seizoen een bepalende rol spelen: Ementa, Gavriel, Erenbjerg en Opoku. Erenbjerg leidt het klassement met zes doelpunten, maar Vanhaezebrouck nuanceert de aandacht voor de Deense spits. “Er wordt nu veel gepraat over Erenbjerg, maar hij is wel al 25 jaar”, stelt hij in Het Nieuwsblad. Volgens hem zullen grotere clubs eerder focussen op jongere profielen.

Tijdens de wedstrijd tegen KAA Gent viel op hoeveel ruimte Erenbjerg kreeg. “Het leek wel of ze nog nooit van Erenbjerg gehoord hadden”, zegt Vanhaezebrouck. Hij wijst erop dat Gent onvoldoende druk zette en dat Zulte Waregem vaak scoort via snelle omschakelingen door het centrum.

Opoku, de Ghanese flankaanvaller, is volgens Vanhaezebrouck een interessanter profiel voor de transfermarkt. “Omdat hij pas 20 jaar is, goed was voor vier assists en het ook geweldig doet”, klinkt het. Zijn leeftijd en rendement maken hem aantrekkelijk voor clubs die mikken op ontwikkelbare talenten.

Van opleiding tot vaste waarde

Opoku werd vorig seizoen rechtstreeks overgenomen van Great Corinthians FC, een opleidingsclub in Ghana. De oorspronkelijke bedoeling was dat hij zou starten bij Jong Essevee, maar zijn prestaties versnelden die planning. “Na één match debuteerde hij al in de A-kern. Twee weken later was hij titularis, zo goed was hij”, stelt Vanhaezebrouck.





De coach verwijst naar het voorbeeld van Diop, die vorig seizoen voor 7,5 miljoen vertrok naar Strasbourg. Ook hij werd gerekruteerd uit een Afrikaanse opleidingsschool. Vanhaezebrouck benadrukt dat niet elke Belgische club op die manier scout.

Zulte Waregem lijkt met Opoku opnieuw een groeiprofiel in huis te hebben dat de aandacht trekt van buitenlandse clubs. Zijn snelle integratie en rendement maken hem volgens Vanhaezebrouck tot een logische kandidaat voor een toekomstige transfer.