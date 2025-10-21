Vincent Kompany blikt vooruit op clash met Club Brugge laat zich uit over Nicky Hayen

Vincent Kompany blikte vooruit op de wedstrijd tegen Club Brugge van woensdag. Hij zal de Bruggelingen alvast niet onderschatten.

Vincent Kompany staat woensdag nog eens tegen een Belgische ploeg in de Champions League. Bayern München ontvangt Club Brugge, in wat voor blauw-zwart misschien wel de moeilijkste wedstrijd wordt van de CL-campagne.

Kompany heeft mooie woorden voor Nicky Hayen

Bij Het Laatste Nieuws blikte Kompany vooruit op de wedstrijd. Hij had het onder meer over Club-coach Nicky Hayen. "Zijn verhaal is top. Ik heb er nog tegen gespeeld toen ik zelf heel jong was, bij Anderlecht, terwijl hij bij STVV zat. Hij heeft een lange weg moeten afleggen om tot bij Club te geraken, maar het is vooral mooi om hem in de Champions League terug te zien."

Bayern heeft logischerwijs zijn plan klaar voor de clash met Club. Kompany weet dat de Bruggelingen graag aanvallend spelen, maar dat het in de CL wel anders zal zijn. "Achter elke aanvallende coach schuilt wel een trainer die ook graag verdedigt."

"De perceptie is natuurlijk zo omdat Club in België samen met Union heel dominant was de laatste jaren. Dan is het normaal dat je met betere spelers ook vaker aanvalt. Maar nu is het Champions League en ik denk dat Club altijd een Champions League-plan heeft, dat zal waarschijnlijk net iets anders zijn dan wat ze in de JPL doen. We zijn er op voorbereid. Maar uiteraard is het een ploeg die in Europa al heeft getoond dat het gevaarlijk kan zijn."





Bayern München wil niet verrast worden tegen Club Brugge

Van onderschatting zal alvast geen sprake zijn. "Ik hoop dat het voor hen de moeilijkste avond wordt. Maar ik ben realistisch genoeg om te weten dat er niets op voorhand is gespeeld en dat Club ons ook pijn kan doen. We gaan hen zeker niet onderschatten", besluit Kompany.