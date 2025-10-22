Davy Roef ziet het verschil met het Gent van voor de interlandbreak

Het was geen leuke avond voor Davy Roef aan de Gaverbeek. In de Elindus Arena moest hij zich liefst vier keer omdraaien. Uiteindelijk verloor zijn team met 4-1 van Essevee en zo valt Gent na een goede periode plots uit de top-6.

KAA Gent moest met Kadri, Skoras, Kanga en Samoise een paar belangrijke spelers missen. Ivan Leko was daar wel streng over en zei dat het niet Modric & co zijn die ze moesten missen.

Met de neus op de feiten

Een gevoel dat ook wat leefde bij Davy Roef, die op de webstek van KAA Gent eerlijk was in zijn analyse na de nederlaag tegen Essevee: "Credits aan Zulte Waregem, maar zelfs zonder onze gekwetsten moesten we beter voetbal kunnen brengen."

"Dat hebben we nagelaten en dan krijgen we op onze doos. We konden onze voet niet naast onze tegenstanders zetten. Wat de coach tijdens de rust vertelde, laat ik hem liever zelf zeggen.”

Voor de interlandbreak wel nog de punten ...

De tweede helft was beter volgens Roef, maar echt aanspraak maken op puntengewin leek er niet meer in te zitten. En dus maakte Davy Roef een pijnlijke conclusie over hoe het momenteel gaat bij de Buffalo's.

"Voor de interlandbreak speelden we niet onze beste matchen, maar pakten we wel de punten. Dat kon niet blijven duren en nu werden we met onze neus op de feiten gedrukt. We moeten beter spelen en we hebben al bewezen dat we dat kunnen."