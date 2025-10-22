Javier Tebas laat kritiek van Real Madrid (en Thibaut Courtois) niét passeren en reageert héél scherp

Villarreal CF - FC Barcelona gaat dan toch niet door in Miami. Javier Tebas heeft ondertussen gereageerd op de beslissing. Met een héél duidelijke én scherpe uithaal naar Real Madrid.

Het was Thibaut Courtois die met twee voeten vooruit ging op La Liga. "Het is manipulatie en zorgt zelfs voor een verstoorde competitie", was onze nationale doelman héél duidelijk.

Ondertussen besliste La Liga om Villarreal CF - FC Barcelona toch niet in de Verenigde Staten te laten spelen. Al is Javier Tebas duidelijk niet blij met deze beslissing.

UNA OPORTUNIDAD PERDIDA PARA EL FUTBOL ESPAÑOL.

Hoy el fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro.

Se invoca la defensa de la “tradición” desde una visión cerrada y provinciana, mientras las verdaderas tradiciones del… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 22, 2025

"Er wordt gesproken over de integriteit van de competitie", aldus Tebas. "En dat wordt gezegd door diegenen die al jarenlang zelf onze integriteit in twijfel trekken."

De baas van La Liga gaat vol door op Real Madrid. "Dat doen ze door druk uit te oefenen op scheidsrechters en clubbestuurders, door verhalen te verzinnen en door politiek én media te misbruiken als sportief element."

Amerikaanse droom wordt niét opgeborgen

Tebas is echter niet van plan om zijn Amerikaanse droom op te bergen. "We namen deze beslissing omwille van de onzekerheid die de laatste weken in Spanje is ontstaan. Dit is echter niet het einde van de rit."