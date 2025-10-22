Sonck, Odoi & co houden zich niet in over uithaal Ivan Leko

Ivan Leko ging na de wedstrijd tegen Zulte Waregem helemaal uit zijn plaat. Volgens de analisten was dat bewust, al is de vraag ook meteen wat je er mee wil bewijzen. Dat is alvast de mening van de analisten.

Ivan Leko ging na de wedstrijd tegen Zulte Waregem helemaal uit zijn plaat, zoals u eerder al kon lezen op onze webstek. Hij beschimpte zowat zijn spelers en liet er geen spaander van heel.

Ivan Leko ging er met de grove borstel doorheen

Met een thuiswedstrijd tegen Standard de Liège op komst komend weekend, was het een enorme démarche. En dus is de vraag stilaan: waarom deed de coach dat? Ook de analisten hebben er hun mening over.

"Hij heeft er echt iedereen door gesleurd. Het was echt wel extreem", bond Joris Brys de kat de bel aan in 90 Minutes. Waarop Wesley Sonck meteen het woord nam.

Bewuste actie van Ivan Leko

"Volgens mij is het bewust van Ivan Leko dat hij dat heeft gedaan. Dat is in functie van de volgende wedstrijd. Tegen wie spelen ze dan? Thuis tegen Standard? Dat is bewust."





"Ok, hij doet het bewust. Maar bon: wat is het resultaat?", vraagt Denis Odoi zich dan weer luidop af. "Soms kan je eerlijk zijn voor de camera, maar je moet misschien geen namen noemen? In de kleedkamer kan je met vingers wijzen."