🎥 Ongelooflijk: Charles De Ketelaere wordt letterlijk uit zijn truitje getrokken in de Champions League

🎥 Ongelooflijk: Charles De Ketelaere wordt letterlijk uit zijn truitje getrokken in de Champions League
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Charles De Ketelaere werd slachtoffer van een bijzonder stevige overtreding tegen Slavia Praag. De Rode Duivel werd letterlijk uit zijn truitje getrokken.

Tussen Atalanta en Slavia Praag vielen dan wel geen doelpunten, maar er was wél een opvallend moment dat viraal ging op sociale media. In een duel met de aanvoerder van de Tsjechische club, Jan Bořil, werd Charles De Ketelaere letterlijk uit zijn truitje getrokken.

Om te voorkomen dat de Rode Duivel voorbij zou gaan, greep Bořil hem stevig vast. Zó stevig dat hij het shirt van De Ketelaere helemaal uitscheurde. De Belg had zijn duel gewonnen en was op weg naar voren.

De overtreding leverde Bořil uiteraard een gele kaart op. Dat terwijl De Ketelaere noodgedwongen zijn shirt moest vervangen.

De Ketelaere als Man of the Match

Atalanta domineerde de wedstrijd, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met een gelijkspel tegen Slavia Praag. Een kleine troost voor onze landgenoot: Charles De Ketelaere werd uitgeroepen tot man van de match.

De Belg creëerde drie grote kansen en gaf zes sleutelpasses. Een sterke prestatie van de international, die echter liever de drie punten had meegenomen met zijn ploeg.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Atalanta
Slavia Praag
Charles De Ketelaere

Meer nieuws

Ongeziene chaos in Nederland rond match van Feyenoord: fans begrijpen er helemaal niets meer van

Ongeziene chaos in Nederland rond match van Feyenoord: fans begrijpen er helemaal niets meer van

15:30
WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen

WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen

14:57
1
Bjorn Meijer zegt waarom hij geen truitje wou wisselen tegen Bayern München

Bjorn Meijer zegt waarom hij geen truitje wou wisselen tegen Bayern München

14:40
📷 Club Brugge komt met meer nieuws over geblesseerde Ludovit Reis

📷 Club Brugge komt met meer nieuws over geblesseerde Ludovit Reis

14:20
Matte Smets en Jorne Spileers kampen volgens Denis Odoi met hetzelfde lastige probleem

Matte Smets en Jorne Spileers kampen volgens Denis Odoi met hetzelfde lastige probleem

14:00
Vincent Kompany krijgt heel goed nieuws te horen over goudhaantje bij Bayern München

Vincent Kompany krijgt heel goed nieuws te horen over goudhaantje bij Bayern München

13:30
Thibaut Courtois haalt opnieuw uit: duidelijke boodschap aan La Liga

Thibaut Courtois haalt opnieuw uit: duidelijke boodschap aan La Liga

13:00
1
Was 4-0 niet genoeg? Vincent Kompany is duidelijk na zege tegen Club Brugge

Was 4-0 niet genoeg? Vincent Kompany is duidelijk na zege tegen Club Brugge

12:20
2
"Geef me één beroep waar zeggen dat je het niet eens bent 5000 euro kost": Felice Mazzù haalt scherp uit

"Geef me één beroep waar zeggen dat je het niet eens bent 5000 euro kost": Felice Mazzù haalt scherp uit

12:40
4
Dit is echt geen schande voor Club: Kompany wil psychologisch voordeel dat hij kende uit Anderlecht-verleden

Dit is echt geen schande voor Club: Kompany wil psychologisch voordeel dat hij kende uit Anderlecht-verleden

11:40
3
Beter dan Iker Casillas: Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid

Beter dan Iker Casillas: Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid

11:00
LIVE: Kan Racing Genk verrassen en punten pakken tegen sterren van Real Betis?

LIVE: Kan Racing Genk verrassen en punten pakken tegen sterren van Real Betis?

11:00
U19 van KRC Genk haalt uit met ongeziene pandoering in Youth League

U19 van KRC Genk haalt uit met ongeziene pandoering in Youth League

11:20
Ex-Anderlecht-speler is hard voor Club Brugge na nederlaag tegen Bayern München

Ex-Anderlecht-speler is hard voor Club Brugge na nederlaag tegen Bayern München

10:30
Duitse media zijn genadeloos voor Club Brugge: "Slechts een sparringpartner"

Duitse media zijn genadeloos voor Club Brugge: "Slechts een sparringpartner"

10:00
27
Gemengde gevoelens bij Sébastien Pocognoli na nieuw gelijkspel van Monaco

Gemengde gevoelens bij Sébastien Pocognoli na nieuw gelijkspel van Monaco

09:00
Vincent Kompany doet mooie uitspraken over Hans Vanaken: dit is wat hij zei

Vincent Kompany doet mooie uitspraken over Hans Vanaken: dit is wat hij zei

08:41
14
Was de hype te groot? Thorsten Fink komt met duidelijke boodschap over Karetsas

Was de hype te groot? Thorsten Fink komt met duidelijke boodschap over Karetsas

09:30
Vincent Kompany vol bewondering voor Club Brugge-coach Nicky Hayen

Vincent Kompany vol bewondering voor Club Brugge-coach Nicky Hayen

07:40
Fans wrijven ogen uit na waanzinnige prestatie: Pocognoli zal zijn naam niet vergeten

Fans wrijven ogen uit na waanzinnige prestatie: Pocognoli zal zijn naam niet vergeten

08:20
Storm Benjamin heeft ook serieuze gevolgen voor het voetbal: Feyenoord en AZ grijpen in

Storm Benjamin heeft ook serieuze gevolgen voor het voetbal: Feyenoord en AZ grijpen in

08:00
Nicky Hayen is streng voor zijn spelers na zware nederlaag tegen Bayern München

Nicky Hayen is streng voor zijn spelers na zware nederlaag tegen Bayern München

07:20
7
Carlos Forbs wil zijn ouders ook dichtbij voor... transport én absolute lievelingsgerecht De derde helft

Carlos Forbs wil zijn ouders ook dichtbij voor... transport én absolute lievelingsgerecht

06:30
Na Simic opnieuw (onverwachte) miljoenen voor Anderlecht? 'Italiaanse én Franse clubs willen deze speler'

Na Simic opnieuw (onverwachte) miljoenen voor Anderlecht? 'Italiaanse én Franse clubs willen deze speler'

07:00
Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal Reactie

Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal

23:30
15
🎥 Een kansloze nederlaag: Bayern München is veel te sterk voor Club Brugge

🎥 Een kansloze nederlaag: Bayern München is veel te sterk voor Club Brugge

22:55
Rondje dansen op Het Kampioenenbal: Engels doelpuntenfestival, Courtois wederom outstanding

Rondje dansen op Het Kampioenenbal: Engels doelpuntenfestival, Courtois wederom outstanding

23:00
Is Vincent Janssen een buitenkans voor Belgische topclub? Zo liggen de kaarten op tafel

Is Vincent Janssen een buitenkans voor Belgische topclub? Zo liggen de kaarten op tafel

22:30
5
'Real Madrid contacteert Manchester City en krijgt te horen wat Haaland moet kosten'

'Real Madrid contacteert Manchester City en krijgt te horen wat Haaland moet kosten'

21:20
Een héél vreemde clausule: 'Juventus moét Openda definitief overnemen als deze voorwaarde voldaan is'

Een héél vreemde clausule: 'Juventus moét Openda definitief overnemen als deze voorwaarde voldaan is'

21:40
7
Voormalig Rode Duivel wil iets zeggen: "Ik speelde in Italië, maar kreeg veel te weinig erkenning in België"

Voormalig Rode Duivel wil iets zeggen: "Ik speelde in Italië, maar kreeg veel te weinig erkenning in België"

22:00
1
Timmy Simons of deze gekende naam? 'Voormalig coach van Anderlecht kan coach van OH Leuven worden'

Timmy Simons of deze gekende naam? 'Voormalig coach van Anderlecht kan coach van OH Leuven worden'

21:00
2
Nu Jürgen Klopp opnieuw aan Liverpool wordt gelinkt: Duitser ontkent niét dat terugkeer een optie is

Nu Jürgen Klopp opnieuw aan Liverpool wordt gelinkt: Duitser ontkent niét dat terugkeer een optie is

20:20
Méér dan De Cat en Mokio! Dit zijn de Jonge Duivels U17 die de volgende Gouden Generatie worden genoemd

Méér dan De Cat en Mokio! Dit zijn de Jonge Duivels U17 die de volgende Gouden Generatie worden genoemd

20:40
2
Alle zonden van Napels? Waarom we Kevin De Bruyne net wél moeten verdedigen Analyse

Alle zonden van Napels? Waarom we Kevin De Bruyne net wél moeten verdedigen

19:40
Javier Tebas laat kritiek van Real Madrid (en Thibaut Courtois) niét passeren en reageert héél scherp

Javier Tebas laat kritiek van Real Madrid (en Thibaut Courtois) niét passeren en reageert héél scherp

19:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 3
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Pafos FC Pafos FC
Barcelona Barcelona 6-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Union SG Union SG 0-4 Inter Milaan Inter Milaan
Newcastle United Newcastle United 3-0 SL Benfica SL Benfica
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-7 PSG PSG
Arsenal Arsenal 4-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSV PSV 6-2 Napoli Napoli
Villarreal Villarreal 0-2 Manchester City Manchester City
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 2-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 3-1 FK Qarabag FK Qarabag
Galatasaray Galatasaray 3-1 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 1-0 Juventus Juventus
Bayern München Bayern München 4-0 Club Brugge Club Brugge
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 0-0 Tottenham Tottenham
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 2-1 Marseille Marseille
Atalanta Atalanta 0-0 Slavia Praag Slavia Praag
Chelsea Chelsea 5-1 Ajax Ajax

Nieuwste reacties

J K J K over WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen Andreas2962 Andreas2962 over Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal TIGERMANIA TIGERMANIA over Duitse media zijn genadeloos voor Club Brugge: "Slechts een sparringpartner" Sv1978 Sv1978 over Vincent Kompany komt terug op racisme-incident tijdens Club Brugge - Anderlecht LD 007 LD 007 over Méér dan De Cat en Mokio! Dit zijn de Jonge Duivels U17 die de volgende Gouden Generatie worden genoemd Stefaan_82 Stefaan_82 over Bayern München - Club Brugge: 4-0 Nelvafrel Nelvafrel over "Geef me één beroep waar zeggen dat je het niet eens bent 5000 euro kost": Felice Mazzù haalt scherp uit Nelvafrel Nelvafrel over Thibaut Courtois haalt opnieuw uit: duidelijke boodschap aan La Liga Impala Impala over Denis Odoi laat zich uit over situatie bij KV Kortrijk Andreas2962 Andreas2962 over Was 4-0 niet genoeg? Vincent Kompany is duidelijk na zege tegen Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved