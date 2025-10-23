🎥 Ongelooflijk: Charles De Ketelaere wordt letterlijk uit zijn truitje getrokken in de Champions League

Charles De Ketelaere werd slachtoffer van een bijzonder stevige overtreding tegen Slavia Praag. De Rode Duivel werd letterlijk uit zijn truitje getrokken.

Tussen Atalanta en Slavia Praag vielen dan wel geen doelpunten, maar er was wél een opvallend moment dat viraal ging op sociale media. In een duel met de aanvoerder van de Tsjechische club, Jan Bořil, werd Charles De Ketelaere letterlijk uit zijn truitje getrokken.

Om te voorkomen dat de Rode Duivel voorbij zou gaan, greep Bořil hem stevig vast. Zó stevig dat hij het shirt van De Ketelaere helemaal uitscheurde. De Belg had zijn duel gewonnen en was op weg naar voren.

De overtreding leverde Bořil uiteraard een gele kaart op. Dat terwijl De Ketelaere noodgedwongen zijn shirt moest vervangen.

De Ketelaere als Man of the Match

Atalanta domineerde de wedstrijd, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met een gelijkspel tegen Slavia Praag. Een kleine troost voor onze landgenoot: Charles De Ketelaere werd uitgeroepen tot man van de match.

De Belg creëerde drie grote kansen en gaf zes sleutelpasses. Een sterke prestatie van de international, die echter liever de drie punten had meegenomen met zijn ploeg.