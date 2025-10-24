Alexis Flips, waarom het mislukte bij zowel Anderlecht als Charleroi: "Nog werk aan"

Alexis Flips, waarom het mislukte bij zowel Anderlecht als Charleroi: "Nog werk aan"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vorige zomer leek de transfer van Alexis Flips naar Charleroi een schot in de roos. Op de slotdag van de mercato in september 2024 tekende de Fransman op huurbasis met aankoopoptie bij de Carolo's.

Met een prijskaartje van vier miljoen euro wekte het veel verwachtingen, maar uiteindelijk bleek de deal een grote mislukking. Flips kwam in totaal slechts 347 minuten in actie bij Charleroi. 

Het leek aanvankelijk een perfecte match. Flips voelde zich meteen op zijn gemak bij coach Rik De Mil, die hem het gevoel gaf een mentor en vriend te zijn. Ook tactisch leek het te klikken: De Mil speelt met een 4-2-3-1-systeem, waarin Flips als offensieve middenvelder of flankaanvaller goed tot zijn recht zou moeten komen.

Toch liep het anders. De concurrentie was moordend: Heymans kende een topseizoen en Guiagon was onmisbaar. Enkel het rechterflankpostje leek haalbaar, maar daar werd hij onderworpen aan zware defensieve taken die cruciaal waren voor het team. De Mil: “Je moet niet alleen technisch sterk zijn, maar ook fysiek aanwezig, duels winnen en ballen terugveroveren. Alexis had daar nog werk aan", klinkt het bij LDH.

Steeds verder buiten beeld

Een kort lichtpuntje deed zich voor in november, toen hij in Sclessin eindelijk titularis was en in de 64e minuut een vrije trap tegen de lat zag gaan. Maar de weken erna overtuigde hij niet genoeg om een vaste plaats te veroveren, en de finale breuk kwam in januari bij de wedstrijd tegen Gent, toen hij opnieuw niet in de basis stond ondanks veel afwezigen.

De beperkingen door eerdere speelminuten bij Anderlecht en de regel van drie clubs per seizoen maakten dat een terugkeer onmogelijk was. Flips moest het doen met 69 speelminuten in de rest van het seizoen, terwijl hij steeds verder buiten beeld raakte.

Volgens coach De Mil lag het niet aan mentaliteit of inzet: “Hij had een geweldige techniek en gaf altijd alles op training. Soms klikt het gewoon niet.” Mehdi Bayat noemde het eerder al moeilijk om het als flop te bestempelen, maar de omstandigheden maakten dat de transfer van Flips bij Charleroi helaas een gemiste kans bleef.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Charleroi - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Charleroi
Alexis Flips

Meer nieuws

Hein Vanhaezebrouck geeft zware kritiek op Rik De Mil: "Hij doet niets anders"

Hein Vanhaezebrouck geeft zware kritiek op Rik De Mil: "Hij doet niets anders"

19:40
LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit

LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit

13:53
Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht

Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht

10:00
14
OFFICIEEL: Anderlecht haalt oudgediende terug van bij Ajax: hij krijgt héél belangrijke rol in jeugdwerking

OFFICIEEL: Anderlecht haalt oudgediende terug van bij Ajax: hij krijgt héél belangrijke rol in jeugdwerking

16:19
'Slecht nieuws voor Zeno Debast: ook zorgen voor Rode Duivels'

'Slecht nieuws voor Zeno Debast: ook zorgen voor Rode Duivels'

19:20
Paul Van Himst, een eerlijke en mooie mens: "Het zou me pijn doen als ze zeggen dat ik niet correct was"

Paul Van Himst, een eerlijke en mooie mens: "Het zou me pijn doen als ze zeggen dat ik niet correct was"

18:20
De X-factor van Standard? "Het is een heel speciale speler, maar we mogen niet afhankelijk van hem zijn"

De X-factor van Standard? "Het is een heel speciale speler, maar we mogen niet afhankelijk van hem zijn"

19:00
Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast"

Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast"

14:00
2
Waarom Club Brugge én Union mogen blijven dromen van de top-24

Waarom Club Brugge én Union mogen blijven dromen van de top-24

18:40
1
STVV-coach Wouter Vrancken gelooft in stunt tegen leider Union: "Dan zijn we tot veel in staat"

STVV-coach Wouter Vrancken gelooft in stunt tegen leider Union: "Dan zijn we tot veel in staat"

17:45
Cyriel Dessers moest zijn club smeken, maar... hij kon toch zijn eigen eerbetoon zien

Cyriel Dessers moest zijn club smeken, maar... hij kon toch zijn eigen eerbetoon zien

18:00
Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen

Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen

16:46
2
Ivan Leko verklaart woedende uitspraken van vorige week over KAA Gent-spelers: "Heb ik te veel vertrouwen?"

Ivan Leko verklaart woedende uitspraken van vorige week over KAA Gent-spelers: "Heb ik te veel vertrouwen?"

16:30
OFFICIEEL: Genk haalt zijn slag thuis: match wordt uitgesteld

OFFICIEEL: Genk haalt zijn slag thuis: match wordt uitgesteld

15:00
1
Stef Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment tegen Club Brugge: "Probeer me af te sluiten"

Stef Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment tegen Club Brugge: "Probeer me af te sluiten"

15:50
2
La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem"

La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem"

15:30
3
Sven Vandenbroeck in dubio over KVM- en Anderlecht-legende: "Het beste en slechtste wat me is overkomen"

Sven Vandenbroeck in dubio over KVM- en Anderlecht-legende: "Het beste en slechtste wat me is overkomen"

13:00
Grote polemiek rond Arthur Vermeeren bij Marseille: coach onder vuur

Grote polemiek rond Arthur Vermeeren bij Marseille: coach onder vuur

14:20
WK-doelman gratis naar België deze winter? Buitenlandse kapers op de kust

WK-doelman gratis naar België deze winter? Buitenlandse kapers op de kust

14:40
OFFICIEEL: Union SG haalt belangrijke pion bij Club Brugge weg

OFFICIEEL: Union SG haalt belangrijke pion bij Club Brugge weg

13:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/10: Leysen - Van Den Bosch

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/10: Leysen - Van Den Bosch

12:00
Meer dan 60 oud-spelers en ex-coaches van de partij: dit is het programma voor 125 jaar KAA Gent

Meer dan 60 oud-spelers en ex-coaches van de partij: dit is het programma voor 125 jaar KAA Gent

12:20
Laatste eerbetoon aan Roger Lukaku: begraven in Kinshasa, zonder zijn zonen

Laatste eerbetoon aan Roger Lukaku: begraven in Kinshasa, zonder zijn zonen

10:30
Saudi-Arabië wil beter doen dan Qatar: stevige voorbereidingen voor het WK 2034, met dank aan FC Barcelona

Saudi-Arabië wil beter doen dan Qatar: stevige voorbereidingen voor het WK 2034, met dank aan FC Barcelona

12:40
Analist twijfelt niet meer: "Volgens mij beklaagt hij zijn keuze voor Gent"

Analist twijfelt niet meer: "Volgens mij beklaagt hij zijn keuze voor Gent"

11:40
'Als Zeno Van den Bosch niet lukt: Italiaanse club richt zijn pijlen nu op speler van Union SG'

'Als Zeno Van den Bosch niet lukt: Italiaanse club richt zijn pijlen nu op speler van Union SG'

12:00
Was Vrancken een optie om Pocognoli te vervangen? Sportieve baas van Union SG brengt klaarheid

Was Vrancken een optie om Pocognoli te vervangen? Sportieve baas van Union SG brengt klaarheid

11:20
"De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn

"De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn

08:00
9
Chaos en vrieskou kunnen roet in het eten smijten van Club Brugge-fans, blauw-zwart wel blij

Chaos en vrieskou kunnen roet in het eten smijten van Club Brugge-fans, blauw-zwart wel blij

10:50
Felice Mazzu op weg naar terugkeer in Jupiler Pro League

Felice Mazzu op weg naar terugkeer in Jupiler Pro League

09:30
5
11 op 33: voorzitter van Cercle Brugge komt met opvallende analyse van zijn trainer

11 op 33: voorzitter van Cercle Brugge komt met opvallende analyse van zijn trainer

09:00
1
Aderlating voor Racing Genk? Fink komt met update over Heynen die geblesseerd naar de kant moest Reactie

Aderlating voor Racing Genk? Fink komt met update over Heynen die geblesseerd naar de kant moest

09:15
"We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal

"We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal

08:40
20
Kays Ruiz kent zijn 'bijgestelde' schorsing na kopstoot na duel met RSCA Futures

Kays Ruiz kent zijn 'bijgestelde' schorsing na kopstoot na duel met RSCA Futures

08:20
Grote ontgoocheling bij Frutos bij Anderlecht? "Achteraf gezien was dat vertrek een geschenk"

Grote ontgoocheling bij Frutos bij Anderlecht? "Achteraf gezien was dat vertrek een geschenk"

21:20
Analist zeer duidelijk: "Toont aan dat Mogi Bayat nog steeds zwaar weegt op het Belgisch voetbal"

Analist zeer duidelijk: "Toont aan dat Mogi Bayat nog steeds zwaar weegt op het Belgisch voetbal"

23:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 20:45 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 25/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/10 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 25/10 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

Joe Joe over Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast" ForzaItalia2019 ForzaItalia2019 over Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment: "Club Brugge thuis, dan kunnen we iets meer" Eldonte Eldonte over Waarom Club Brugge én Union mogen blijven dromen van de top-24 Vital Verheyen Vital Verheyen over Waren de vier goals van Bayern te vermijden? Vanhaezebrouck analyseert tot op het bot Paa'ke Paa'ke over "We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal Obiku Obiku over Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht Dirk ie Dirk ie over "De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn Andreas2962 Andreas2962 over La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem" 1872 1872 over Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen Standard 2.0 Standard 2.0 over KAA Gent - Standard: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved