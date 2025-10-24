Alexis Flips, waarom het mislukte bij zowel Anderlecht als Charleroi: "Nog werk aan"

Vorige zomer leek de transfer van Alexis Flips naar Charleroi een schot in de roos. Op de slotdag van de mercato in september 2024 tekende de Fransman op huurbasis met aankoopoptie bij de Carolo's.

Met een prijskaartje van vier miljoen euro wekte het veel verwachtingen, maar uiteindelijk bleek de deal een grote mislukking. Flips kwam in totaal slechts 347 minuten in actie bij Charleroi.

Het leek aanvankelijk een perfecte match. Flips voelde zich meteen op zijn gemak bij coach Rik De Mil, die hem het gevoel gaf een mentor en vriend te zijn. Ook tactisch leek het te klikken: De Mil speelt met een 4-2-3-1-systeem, waarin Flips als offensieve middenvelder of flankaanvaller goed tot zijn recht zou moeten komen.

Toch liep het anders. De concurrentie was moordend: Heymans kende een topseizoen en Guiagon was onmisbaar. Enkel het rechterflankpostje leek haalbaar, maar daar werd hij onderworpen aan zware defensieve taken die cruciaal waren voor het team. De Mil: “Je moet niet alleen technisch sterk zijn, maar ook fysiek aanwezig, duels winnen en ballen terugveroveren. Alexis had daar nog werk aan", klinkt het bij LDH.

Steeds verder buiten beeld

Een kort lichtpuntje deed zich voor in november, toen hij in Sclessin eindelijk titularis was en in de 64e minuut een vrije trap tegen de lat zag gaan. Maar de weken erna overtuigde hij niet genoeg om een vaste plaats te veroveren, en de finale breuk kwam in januari bij de wedstrijd tegen Gent, toen hij opnieuw niet in de basis stond ondanks veel afwezigen.





De beperkingen door eerdere speelminuten bij Anderlecht en de regel van drie clubs per seizoen maakten dat een terugkeer onmogelijk was. Flips moest het doen met 69 speelminuten in de rest van het seizoen, terwijl hij steeds verder buiten beeld raakte.

Volgens coach De Mil lag het niet aan mentaliteit of inzet: “Hij had een geweldige techniek en gaf altijd alles op training. Soms klikt het gewoon niet.” Mehdi Bayat noemde het eerder al moeilijk om het als flop te bestempelen, maar de omstandigheden maakten dat de transfer van Flips bij Charleroi helaas een gemiste kans bleef.