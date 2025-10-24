Anderlecht-talent wil zich bewijzen in de spits: "Ik spiegel me aan Lukaku"

Anderlecht-talent wil zich bewijzen in de spits: "Ik spiegel me aan Lukaku"

Anderlecht-talent Terry Van De Ven (17) wil zich tonen bij de Futures nu Mihajlo Cvetkovic is doorgestoten naar de A-kern. De jonge spits ziet gelijkenissen met Lukaku en beschouwt Cvetkovic als een inspirerend voorbeeld.

Mihajlo Cvetkovic lijkt ondertussen volwaardig deel uit te maken van de A-kern bij Anderlecht. Dat wil zeggen dat er een nieuw talent zijn kans kan grijpen bij de Futures. Terry Van De Ven hoopt dat hij zich nu nog meer kan tonen.

De 17-jarige spits ziet al gelijkenissen tussen hem en Romelu Lukaku. "Ik spiegel me aan Lukaku", zegt Van De Ven bij Het Nieuwsblad. "Ik ben een goede afwerker, die ook balvast en snel is, waardoor ik dus wel een beetje een type zoals Lukaku ben."

Maar er zijn logischerwijs nog werkpunten. "Uiteraard heb ik nog veel werk aan de winkel. Zo moet ik nog meer bewegen zonder bal."

Van De Ven ziet Mihajlo Cvetkovic al als voorbeeld

Dit weekend kan hij zich opnieuw bewijzen tegen Lokeren, en doelpunten zijn nodig. De Futures zijn dan wel vijf wedstrijden ongeslagen, vier van hun vijf laatste matchen speelden ze gelijk, en zo wordt klimmen in het klassement niet makkelijk.

"Die late gelijkmaker vorige week tegen Lommel was een enorme ontlading die voor heel wat vertrouwen heeft gezorgd. De sfeer in de groep is trouwens uitstekend. Iedereen wil naar de A-kern, waardoor we misschien elkaars concurrenten zijn, maar zo voelt het niet aan", zegt de Anderlecht-spits.

Hij hoopt de volgende te zijn die naar de A-kern mag. "We moedigen elkaar aan en gunnen mekaar het succes. Zo zette Mihajlo Cvetkovic via de Futures de stap naar een basisplaats bij de eerste ploeg. Fantastisch toch? Hij is een voorbeeld voor de andere Futures."

