Bracht grapje hem nog aan het twijfelen? KV Mechelen rekent voor het laatst in hele lange tijd op goudhaantje
KV Mechelen zal hopen op een glansprestatie van zijn goudhaantje, want na dit weekend moet het Moncef Zekri een hele tijd missen. De 17-jarige Marokkaan staat voor een bijzondere ervaring.

In Mechelen weten ze al dat de linkerflankverdediger het WK voor U17 zal spelen met de Marokkaanse nationale ploeg. Dit betekent dat hij in de competitiewedstrijd tegen OHL voor het laatst in wellicht lange tijd het geelrode shirt kan aantrekken. We polsten bij trainer Fred Vanderbiest op zijn persbabbel of die timing effectief wordt aangehouden.

"Dit is de laatste match met Moncef, ja. Tenzij we hem niet laten vertrekken. Ik zei hem dat we hem niet zouden laten gaan als we zes op zes pakken tegen Dender en OHL. Hij moest eens lachen." Na de overwinning op het veld van Dender is KV Mechelen al aardig op weg. Zaterdag staat nog de Dijlederby tegen de voorlaatste op het menu.

Zekri vertrekt zondag naar WK U17

Vanderbiest maakt daarna duidelijk dat het toch maar om een grapje ging en Zekri echt niet moet vrezen voor zijn WK-selectie. "Neen, dit is voorlopig de laatste match dat Moncef erbij is. Je moet die jongen dat gunnen. Een WK-17 kun je niet zomaar naast je neerleggen. Ik geloof dat hij zondag vertrekt", aldus de trainer van KV Mechelen.

Het jonge talent zou ook een hele tijd kunnen wegblijven. "Gezien de sterkte van de U17-ploeg van de Marokkanen verwachtten we dat zij minstens de kwartfinale zullen halen." Marokko blijft over sterke aankomende lichtingen te beschikken, want het won onlangs ook al het WK U20 door Argentinië te kloppen in de finale.

Optie minder voor KVM-coach Vanderbiest

De afwezigheid van Zekri de komende weken betekent voor Vanderbiest een belangrijke optie minder, maar het doet hem niet panikeren. "Moncef zal er drie à vier wedstrijden niet bij zijn. We kunnen dat op verschillende manieren oplossen."

Volg KV Mechelen - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (25/10).

