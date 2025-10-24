KAA Gent hoeft één speler al niet te vrezen, Standard krijgt een opdoffer: "Echt teleurgesteld"

KAA Gent hoeft één speler al niet te vrezen, Standard krijgt een opdoffer: "Echt teleurgesteld"
Teleurstelling in het kamp van Standard. De Rouches kunnen zaterdagavond tegen KAA Gent niet rekenen op Adnane Abid.

De voormalige speler van Patro Eisden kreeg rood tijdens het eerste luik van Standard - Antwerp. Daardoor moest zijn ploeg nog een uur met tien verder. Het was niet meteen duidelijk of hij ook geschorst zou zijn voor het bezoek aan KAA Gent. Euvrard gaf aan dat hij voor deze match een scenario met en zonder Abid had voorbereid.

Het is slim van de Standard-trainer om het op die manier aan te pakken, want uiteindelijk kreeg zijn ploeg ontgoochelend nieuws te horen. Abid is wel degelijk geschorst tegen Gent voor het op de enkel trappen van Andreas Verstraeten. Standard is hierover in de loop van vrijdag ook van op de hoogte gesteld en meldde het nieuws zelf.

Standard meldt de schorsing van Abid

"De Disciplinaire Raad heeft uiteindelijk een schorsing van één effectieve wedstrijd plus één voorwaardelijke wedstrijd opgelegd aan onze vleugelspeler, die daardoor de verplaatsing van deze zaterdag naar Gent zal missen", laat Standard weten aan de buitenwereld. In zijn volgende wedstrijden wordt het dus opletten om voor die voorwaardelijke extra speeldag schorsing.

Abid heeft ook zelf gereageerd op het nieuws via de officiële website van Standard. "Ik ben echt teleurgesteld, want ik heb de hele week voor deze wedstrijd getraind. Ik zie niet hoe ik dat contact had kunnen vermijden, aangezien ik eerder uit evenwicht werd gebracht, maar de beslissing is genomen en we kunnen er niets meer aan doen."

Geen bewuste fout van Abid

De 22-jarige speler benadrukt dus nog eens dat hij zeker geen bewuste overtreding beging, maar het mag niet baten. Zijn naam zal zaterdagavond niet verschijnen op het wedstrijdblad. Gent zal niet tegen hem moeten verdedigen.

Volg KAA Gent - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (25/10).

