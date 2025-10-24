Noa Lang krijgt snoeiharde taal te horen: "Kijk naar De Bruyne, die koos razendsnel eieren voor zijn geld"

De realiteit is niet om vrolijk van te worden voor Noa Lang. Kevin De Bruyne kwam na zijn eerste kritische bewoordingen wel weer in de gratie van Antonio Conte, maar de Nederlander lijkt minder van plan om zich te schikken naar zijn trainer.

Bij Napoli liggen Noa Lang en Antonio Conte met elkaar overhoop. Het ineenstorten van de ploeg bij PSV geeft sowieso al aan dat er werk op de plank ligt. Dan kan een trainer het er niet meteen bijnemen dat hij bekritiseerd wordt door één van zijn spelers. In Nederland zijn ze logischerwijs bezorgd over de situatie van Noa Lang bij Napoli.

Bij De Telegraaf laat oud-international Wim Kieft zich uit over de taferelen na PSV - Napoli. "Na afloop zagen we een verongelijkte Lang voor de camera. Zoals we af en toe ook in Nederland zagen. Was hij goed genoeg geweest, dan zou Lang gewoon spelen voor Napoli", is Kieft scherp voor de ex-Club-speler. "Conte is evenwel niet tevreden over Lang."

Conte pikt gedrag à la Lang niet

Het zal er inmiddels ook niet beter op geworden zijn. "In zo’n situatie is het niet handig als je je als speler negatief uitlaat over de trainer. Helemaal niet bij iemand als Conte. Die wordt keer op keer geconfronteerd met de woorden van Lang en zal daar enorm de smoor over in hebben. Zulk gedrag pikt Conte niet", is de conclusie van Kieft.

Niemand minder dan Kevin De Bruyne wordt aangehaald als een prima voorbeeld hiervan. "Zie hoe hij reageerde op kritiek van Kevin De Bruyne. Die kreeg enorm de wind van voren van Conte en de Belg koos razendsnel eieren voor zijn geld." Dat zal Lang wellicht niet doen. "Sluit niet uit dat Lang voorlopig niet aan spelen toekomt onder Conte."





Opmerkelijke uitspraak Conte

Onlangs liet Conte zich ook op een opmerkelijke manier uit over Lang. "Hij is een goede zanger en danser, maar voor mij is het belangrijk dat hij een goede speler is", zei de Italiaan over de Nederlander. Afwachten hoe dit afloopt.