Napoli-coach Antonio Conte is duidelijk over Noa Lang: "Hij kan goed zingen en dansen, maar..."
Noa Lang kent een moeizame start bij Napoli. De Nederlandse aanvaller krijgt onder coach Antonio Conte voorlopig amper speelminuten, maar volgens zijn trainer komt dat nog goed. Die vindt overigens ook dat hij een goede zanger en danser is...

Noa Lang heeft het wat moeilijk in Italië. De Nederlandse winger maakte vorige zomer een transfer naar Napoli, maar moet het met bijzonder weinig speeltijd doen, waar hij ongetwijfeld niet tevreden mee is.

In totaal kwam Lang slechts 78 minuten in actie tijdens de eerste maanden van de competitie. Hij mocht in vijf wedstrijden invallen, waarvan één Champions League-duel. Zijn coach, Antonio Conte, liet zich uit over zijn winger.

Noa Lang zet stappen bij Napoli, maar hij zal geduld moeten hebben

"Hij is een goede jongen. Hij houdt van muziek. Hij is ook een goede zanger en een goede danser. Maar voor mij is het belangrijk dat hij een goede speler is", zei hij bij ESPN. 

Maar het is logisch dat Lang zich moet aanpassen, en daar heeft Conte begrip voor. "Hij speelt nu natuurlijk wel in een andere competitie. Omdat ik denk dat er een verschil in druk is tussen Nederland en Italië."

"Tactisch is het anders. Wij vragen wat van hem op verdedigend en aanvallend vlak. Maar hij is beter aan het worden, hij werkt heel hard. Hij is een goede speler en naar mijn mening is hij geen probleem. Ik ben er zeker van dat hij heel binnenkort een wedstrijd in de basis kan starten", besluit Conte.

Volg PSV - Napoli live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

