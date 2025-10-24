Opnieuw een KV Mechelen-speler onder het mes gegaan: "Geopereerd aan de meniscus"

Ze zijn bij KV Mechelen al wel met wat operaties geconfronteerd geweest. Opnieuw is een speler onder het mes gegaan.

In het begin van zijn persbabbel liet trainer Fred Vanderbiest de naam van Ryan Teague vallen als één van de afwezigen voor de thuiswedstrijd tegen OHL. Later kwam de Australische verdedigende middenvelder nog eens aan bod, toen Vanderbiest meer uitleg gaf bij de beslissing om verloren zoon Hassane Bandé alsnog toe te voegen aan de A-kern.

"We hadden een kern van 24 spelers, met Hassane erbij is dat 25. Het is een goed aantal volwaardige kernspelers. We hebben ook nog een deel jonge jongens en we zitten ook nog met geblesseerden op lange termijn. Ryan is vandaag geopereerd aan zijn meniscus. Hij zal zeker zes of zeven weken out zijn", laat Vanderbiest weten.

Lappenmand KV Mechelen behoorlijk vol

Het is zeker niet de enige zorg van de medische staf. "De blessure van Kireev neemt wat tijd in beslag. Het zal ook nog even duren eer Amine Ouahabi terug is. Kiki Vanrafelghem zal pas in december weer topfit zijn." Kortom: er mocht nog wel wat vers bloed bij. Het grote nieuws was uiteraard dat de blessure van Ryan Teague van zo'n ernst was dat een operatie uiteindelijk toch nodig werd geacht.

Teague is dit seizoen allesbehalve de eerste speler die op de operatietafel belandt. Ortwin De Wolf is geopereerd na een knieblessure. Amine Ouahabi moest een operatie ondergaan vanwege een gescheurde voorste kruisband. Bij Halil Özdemir was een ingreep nodig door een ontwrichting van het sleutelbeen. Kiki Vanrafelghem werd dan weer geopereerd aan de adductoren.





Teague voorlopig vooral back-up

Ze hebben in Mechelen dus wel al meer dan hun deel pech gehad wat zware blessures betreft. Het aantal speelminuten die Teague kon verwerven Achter de Kazerne was tot dusver sowieso beperkt. Op zijn positie is aanvoerder Hammar onaantastbaar.