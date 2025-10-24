Was Vrancken een optie om Pocognoli te vervangen? Sportieve baas van Union SG brengt klaarheid

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Union SG en STVV blikt sportief directeur Chris O'Loughlin terug op zijn verleden in Sint-Truiden en brengt hij duidelijkheid over de recente trainerswissel binnen zijn club.

O’Loughlin over STVV en Vrancken

Chris O’Loughlin, sinds zeven jaar actief bij Union SG, werkte in het verleden vier seizoenen bij STVV. Hij noemt het contact met ex-collega’s beperkt, maar hartelijk. “Het beperkt zich vooral tot wat berichtjes. Wel is het meestal hartelijk wanneer ik Peter Delorge terugzie”, stelt hij in Het Belang van Limburg. De Ierse sportbaas was eerder assistent en hoofdcoach in Haspengouw, en werkte nadien voor Roland Duchâtelet bij onder meer Charlton.

Over de huidige prestaties van STVV is O’Loughlin niet verrast. Hij werkte eerder samen met Wouter Vrancken bij KV Kortrijk en noemt hem een sterke troef voor de club. “Ik ken hem en weet dat hij een ongelooflijk goede coach is. Vrancken kent en begrijpt de club STVV als geen ander”, klinkt het. De sportieve lijn van STVV wordt volgens hem gedragen door die kennis en ervaring.

Geruchten dat Vrancken in beeld was bij Union SG als opvolger van Sébastien Pocognoli worden door O’Loughlin ontkracht. “Dat was hij niet. We hebben Wouter niet gecontacteerd, hij stond niet op onze shortlist”, zegt hij. Union kiest bewust voor onverwachte oplossingen. “Zoals we eerder al aangaven, doen we altijd net iets anders dan wat de meeste mensen misschien verwachten.”

Timing en ambities bij Union SG

Het vertrek van Pocognoli kwam ongelegen, maar werd intern opgevangen. “Zo’n timing komt nooit goed uit. Het is geen fun, maar we hebben intussen al zoveel meegemaakt dat we met die zaken wel om kunnen”, stelt O’Loughlin. De club moest op korte termijn extra inspanningen leveren, maar beschouwt dat als onderdeel van het proces.

Union SG werd vorig seizoen landskampioen. O’Loughlin benadrukt dat de club inzet op continuïteit. “We hebben de laatste vier jaar uitgeblonken in continuïteit, met de titel als kers op de taart”, zegt hij. De ambities blijven intact, maar elke wedstrijd vereist maximale inzet. “In voetbal heb en krijg je nooit garanties dat je zomaar een wedstrijd zal winnen. Ook zondag tegen STVV niet.”