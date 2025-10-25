🎥 Creatief: hoe Loïs Openda & co plots deel zijn van Mr Brightside van The Killers

Iedereen kent wel het spelletje FIFA - of zoals het sinds enkele jaren heeft 'FC'. Ook van de versie voor 2026 zullen er weer heel wat spelletjes verkocht worden. En dus passeren er ook al nieuwe mopjes de revue.

Een Ultimate Team bouwen kan ook voor een aantal grappige zaken zorgen. En ook daar wordt de laatste weken naarstig op ingespeeld via de sociale media, met de nodige muzikale links bovendien.

Vorige week kwamen we al met een eerste episode met een aantal grappige muziekfragmenten, maar de TikTok-community blijft ondertussen pareltjes de wereld insturen.

Soms zijn die heel letterlijk de woorden die je hoort in de song, andere keren wordt er iets creatiever omgesprongen met de zaak en gaat het meer over dingen horen die er niet per se zijn.

Creatief aan de slag met diverse spelers van allerlei pluimage

Dat laatste heet het 'Mama Appelsap'-principe, ooit uitgevonden op de Nederlandse radio over het nummer van Michael Jackson waar je 'mama appelsap' zou in horen.

Deze keer werd onder meer gekozen voor Mister Brightside van The Killers, Wonderwall van Oasis of Bohemian Rapsody van Queen. Geniet gerust mee!