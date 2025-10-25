Cercle-middenvelder wil zich blijven tonen: "Ik kan een meerwaarde zijn voor deze ploeg"

Cercle-middenvelder wil zich blijven tonen: "Ik kan een meerwaarde zijn voor deze ploeg"
Foto: © photonews

Cercle Brugge kijkt zondag in de ogen van Zulte Waregem. De Bruggelingen hopen op een eerste zege in meer dan twee maanden en rekenen daarvoor op de creatieve ingevingen van Edan Diop.

23 augustus. Sinds die dag, toen Standard met 0-3 werd verslagen, heeft Cercle Brugge de smaak van de overwinning niet meer geproefd. Tegen Zulte Waregem hoopt het opnieuw te kunnen aanknopen met een zege.

Daarvoor kijkt het in de richting van Edan Diop. De huurling van AS Monaco maakte vorige week tegen Racing Genk zijn tweede doelpunt van het seizoen en zorgde zo alsnog voor een punt, het tweede gelijkspel op rij.

Gesukkeld met blessure

Diop werd in de zomer naar Jan Breydel gestuurd na een seizoen waarin hij geen enkele keer in actie kwam bij de Monegasken. Hij was langdurig out met een stressfactuur en komt dit seizoen opnieuw boven water.

"Ik had contact met Malamine Efekele en Félix Lemaréchal. Zij vertelden positieve verhalen over Cercle en dat ze er betere voetballers waren geworden. Ook met de coach zat ik op dezelfde golflengte", vertelt Diop bij Het Nieuwsblad.

Diop is tevreden met zijn tijdelijke overstap naar Brugge: "Qua punten valt het voorlopig nog wat tegen, maar ik weet zeker dat we snel stappen zullen zetten. Ons spel is goed en ik heb echt wel het gevoel dat ik de juiste beslissing heb genomen door naar Cercle te komen. Ik heb het gevoel dat ik een meerwaarde kan zijn voor deze ploeg.”

Volg Cercle Brugge - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (26/10).

