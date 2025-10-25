De subtiele hint van KV Mechelen-spits Lauberbach: "Vanderbiest gaat anders met spelers om dan Besnik Hasi"

De subtiele hint van KV Mechelen-spits Lauberbach: "Vanderbiest gaat anders met spelers om dan Besnik Hasi"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lion Lauberbach lijkt wel bevrijd. Onder coach Fred Vanderbiest voelt de spits van KV Mechelen allicht meer vertrouwen dan onder Besnik Hasi.

We herinneren ons nog de memorabele kritiek van Besnik Hasi vorig seizoen, toen nog aan de slag als trainer van Malinwa. Na een 3-3-gelijkspel was Hasi hard toen een fase met Lauberbach in de hoofdrol niet resulteerde in een doelpunt. Hasi zei na de match openlijk dat Lauberbach zelfs op training niet kon scoren. Het moet wel gezegd dat Hasi later zijn excuses aanbood aan Lauberbach.

We spoelen door naar oktober 2025. Lauberbach is aan zijn meest efficiënte seizoen tot dusver bezig bij KV Mechelen en heeft al vijf doelpunten achter zijn naam. Slechts één JPL-speler doet beter. "Die woorden van Hasi hebben niet heel veel met mij gedaan, eerlijk gezegd. Ik ben nog altijd dezelfde speler. Natuurlijk ontwikkel ik me wel en is het normaal dat ik na verloop van tijd beter word."

Lauberbach maakt de vergelijking

Lauberbach kan wel de vergelijking maken tussen de werkwijze van beide coaches. "Vanderbiest en Hasi denken op bepaalde vlakken hetzelfde over hoe voetbal gespeeld moet worden, maar op andere gebieden zijn ze ook totaal anders. Vanderbiest heeft een andere aanpak en die past beter bij mij", luidt de conclusie van de Duitse aanvaller.

Dat kan hij ook concreet benoemen. "Het gaat over hoe ik beter in positie kan komen om te scoren en Fred gaat ook anders met de spelers om." Het laatste deel van dat zinnetje is veelzeggend, al brengt Lauberbach het op een subtiele manier. Sowieso is het nu al uitkijken naar Anderlecht - KVM, wanneer Lauberbach tegenover Hasi staat.  De spits mag nu ook meer in de box blijven en moet minder vaak in de hoeken duiken.

Ook in Duitsland tijd nodig voor doorbraak

De verbetering in de cijfers ligt mogelijk ook gewoon aan het aanpassen aan een kampioenschap. In het seizoen 2017-2018 debuteerde Lauberbach in de Duitse derde klasse. Het was pas in het seizoen 2021-2022 dat hij in die reeks 12 treffers lukte voor Braunschweig. "In mijn eerste twee seizoenen deed ik ook al goede dingen, ook al was het nog niet perfect. Ik heb niet het gevoel dat ik nu iets buitengewoon doe."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KV Mechelen - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
OH Leuven
KV Mechelen
Lion Lauberbach

Meer nieuws

Felice Mazzu de nieuwe coach van OH Leuven? Johan Boskamp reageert verrast

Felice Mazzu de nieuwe coach van OH Leuven? Johan Boskamp reageert verrast

06:20
'Antwerp weet wat gedaan met Stef Wils met erg belangrijke matchen op komst'

'Antwerp weet wat gedaan met Stef Wils met erg belangrijke matchen op komst'

09:40
Bracht grapje hem nog aan het twijfelen? KV Mechelen rekent voor het laatst in hele lange tijd op goudhaantje Interview

Bracht grapje hem nog aan het twijfelen? KV Mechelen rekent voor het laatst in hele lange tijd op goudhaantje

21:20
🎥 Weergaloze actie van Rode Duivel levert ei zo na ultieme driepunter op

🎥 Weergaloze actie van Rode Duivel levert ei zo na ultieme driepunter op

09:20
Opnieuw een KV Mechelen-speler onder het mes gegaan: "Geopereerd aan de meniscus" Interview

Opnieuw een KV Mechelen-speler onder het mes gegaan: "Geopereerd aan de meniscus"

20:20
🎥 Charleroi daagt na de zege tegen Anderlecht meteen ... Standard uit

🎥 Charleroi daagt na de zege tegen Anderlecht meteen ... Standard uit

09:00
Niet beslissend genoeg? Thomas Henry reageert op de kritiek en is zéér openhartig over rol

Niet beslissend genoeg? Thomas Henry reageert op de kritiek en is zéér openhartig over rol

08:20
'Club Brugge gaat strijd aan met Duitse en Italiaanse clubs voor gedroomde winger'

'Club Brugge gaat strijd aan met Duitse en Italiaanse clubs voor gedroomde winger'

08:40
1
"De emotie is er nog steeds": de ontroerende woorden van Gent-trainer Ivan Leko voor het weerzien met Standard

"De emotie is er nog steeds": de ontroerende woorden van Gent-trainer Ivan Leko voor het weerzien met Standard

07:20
'Nog altijd geen akkoord: bloedbad zoals in Frankrijk dreigt'

'Nog altijd geen akkoord: bloedbad zoals in Frankrijk dreigt'

08:00
Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen

Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen

16:46
3
Straf verhaal: Ruben Van Gucht kreeg dankzij relatie plots telefoon van recherche in drugsverhaal De derde helft

Straf verhaal: Ruben Van Gucht kreeg dankzij relatie plots telefoon van recherche in drugsverhaal

07:40
1
Er staat veel druk op: in hoeverre kijkt Ivan Leko uit naar het duel met zijn ex-ploeg Standard? Analyse

Er staat veel druk op: in hoeverre kijkt Ivan Leko uit naar het duel met zijn ex-ploeg Standard?

06:00
Colin Coosemans reageert op zijn blunder die Anderlecht punt kostte Reactie

Colin Coosemans reageert op zijn blunder die Anderlecht punt kostte

23:55
5
Vanhaezebrouck lyrisch over één man, maar fileert moeilijk seizoensbegin Genk en legt vinger op de wonde

Vanhaezebrouck lyrisch over één man, maar fileert moeilijk seizoensbegin Genk en legt vinger op de wonde

07:00
Besnik Hasi houdt geen blad voor de mond na nederlaag: "Slechtste wat ik al gezien heb" Reactie

Besnik Hasi houdt geen blad voor de mond na nederlaag: "Slechtste wat ik al gezien heb"

23:34
2
Wat is er aan de hand met Thorgan Hazard? Hijzelf heeft het er ook moeilijk mee Reactie

Wat is er aan de hand met Thorgan Hazard? Hijzelf heeft het er ook moeilijk mee

05:30
Dit gaat héél hard aankomen in Anderlecht: resultaat en ook niveau dramatisch bij verlies in Charleroi

Dit gaat héél hard aankomen in Anderlecht: resultaat en ook niveau dramatisch bij verlies in Charleroi

22:40
Lierse krijgt weer ferme tik in slotfase: "Telkens hetzelfde liedje"

Lierse krijgt weer ferme tik in slotfase: "Telkens hetzelfde liedje"

23:40
Noa Lang krijgt snoeiharde taal te horen: "Kijk naar De Bruyne, die koos razendsnel eieren voor zijn geld"

Noa Lang krijgt snoeiharde taal te horen: "Kijk naar De Bruyne, die koos razendsnel eieren voor zijn geld"

23:00
Nu gooit superster Yamal stevig olie op het vuur, maar ook Thibaut Courtois heeft nog wat te zeggen

Nu gooit superster Yamal stevig olie op het vuur, maar ook Thibaut Courtois heeft nog wat te zeggen

22:30
Anderlecht-talent wil zich bewijzen in de spits: "Ik spiegel me aan Lukaku"

Anderlecht-talent wil zich bewijzen in de spits: "Ik spiegel me aan Lukaku"

22:15
Cercle Brugge wacht Zulte Waregem op met vertrouwen: Cinel ziet kansen

Cercle Brugge wacht Zulte Waregem op met vertrouwen: Cinel ziet kansen

21:15
1
CPL: Lierse laat vlak voor bekerclash in Mechelen cruciale opsteker liggen in slotfase en blijft achter Jong Gent

CPL: Lierse laat vlak voor bekerclash in Mechelen cruciale opsteker liggen in slotfase en blijft achter Jong Gent

22:00
SK Beveren-spits Lennart Mertens verwacht dubbele muur van Patro, al is er een duidelijk plan

SK Beveren-spits Lennart Mertens verwacht dubbele muur van Patro, al is er een duidelijk plan

21:50
Kompany op zucht van waanzinnig record, maar hoe zal grote naam reageren op zijn opmerkelijke zet?

Kompany op zucht van waanzinnig record, maar hoe zal grote naam reageren op zijn opmerkelijke zet?

21:40
Opvolger Verbeke bij Anderlecht heeft zijn adelbrieven: vooral om doorbraak deze spelers wordt hij geprezen

Opvolger Verbeke bij Anderlecht heeft zijn adelbrieven: vooral om doorbraak deze spelers wordt hij geprezen

21:00
De gevoelige overstap van Club Brugge naar Gent: deze spelers gingen Skoras voor

De gevoelige overstap van Club Brugge naar Gent: deze spelers gingen Skoras voor

20:40
KAA Gent hoeft één speler al niet te vrezen, Standard krijgt een opdoffer: "Echt teleurgesteld"

KAA Gent hoeft één speler al niet te vrezen, Standard krijgt een opdoffer: "Echt teleurgesteld"

20:00
2
Hein Vanhaezebrouck geeft zware kritiek op Rik De Mil: "Hij doet niets anders"

Hein Vanhaezebrouck geeft zware kritiek op Rik De Mil: "Hij doet niets anders"

19:40
3
De X-factor van Standard? "Het is een heel speciale speler, maar we mogen niet afhankelijk van hem zijn"

De X-factor van Standard? "Het is een heel speciale speler, maar we mogen niet afhankelijk van hem zijn"

19:00
Cyriel Dessers moest zijn club smeken, maar... hij kon toch zijn eigen eerbetoon zien

Cyriel Dessers moest zijn club smeken, maar... hij kon toch zijn eigen eerbetoon zien

18:00
'Slecht nieuws voor Zeno Debast: ook zorgen voor Rode Duivels'

'Slecht nieuws voor Zeno Debast: ook zorgen voor Rode Duivels'

19:20
1
Waarom Club Brugge én Union mogen blijven dromen van de top-24

Waarom Club Brugge én Union mogen blijven dromen van de top-24

18:40
1
Paul Van Himst, een eerlijke en mooie mens: "Het zou me pijn doen als ze zeggen dat ik niet correct was"

Paul Van Himst, een eerlijke en mooie mens: "Het zou me pijn doen als ze zeggen dat ik niet correct was"

18:20
STVV-coach Wouter Vrancken gelooft in stunt tegen leider Union: "Dan zijn we tot veel in staat"

STVV-coach Wouter Vrancken gelooft in stunt tegen leider Union: "Dan zijn we tot veel in staat"

17:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 20:45 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

petorian petorian over Zware uithaal van Thibaut Courtois heeft geholpen: La Liga neemt plots grote beslissing Stefaan_82 Stefaan_82 over Colin Coosemans reageert op zijn blunder die Anderlecht punt kostte Stefaan_82 Stefaan_82 over 'Club Brugge gaat strijd aan met Duitse en Italiaanse clubs voor gedroomde winger' Joe Joe over Charleroi - Anderlecht: 1-0 André Coenen André Coenen over KAA Gent hoeft één speler al niet te vrezen, Standard krijgt een opdoffer: "Echt teleurgesteld" Nelvafrel Nelvafrel over Straf verhaal: Ruben Van Gucht kreeg dankzij relatie plots telefoon van recherche in drugsverhaal Paa'ke Paa'ke over "We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal Jos Het Ei Jos Het Ei over Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment: "Club Brugge thuis, dan kunnen we iets meer" Nelvafrel Nelvafrel over Besnik Hasi houdt geen blad voor de mond na nederlaag: "Slechtste wat ik al gezien heb" Andreas2962 Andreas2962 over Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved