De subtiele hint van KV Mechelen-spits Lauberbach: "Vanderbiest gaat anders met spelers om dan Besnik Hasi"

Lion Lauberbach lijkt wel bevrijd. Onder coach Fred Vanderbiest voelt de spits van KV Mechelen allicht meer vertrouwen dan onder Besnik Hasi.

We herinneren ons nog de memorabele kritiek van Besnik Hasi vorig seizoen, toen nog aan de slag als trainer van Malinwa. Na een 3-3-gelijkspel was Hasi hard toen een fase met Lauberbach in de hoofdrol niet resulteerde in een doelpunt. Hasi zei na de match openlijk dat Lauberbach zelfs op training niet kon scoren. Het moet wel gezegd dat Hasi later zijn excuses aanbood aan Lauberbach.

We spoelen door naar oktober 2025. Lauberbach is aan zijn meest efficiënte seizoen tot dusver bezig bij KV Mechelen en heeft al vijf doelpunten achter zijn naam. Slechts één JPL-speler doet beter. "Die woorden van Hasi hebben niet heel veel met mij gedaan, eerlijk gezegd. Ik ben nog altijd dezelfde speler. Natuurlijk ontwikkel ik me wel en is het normaal dat ik na verloop van tijd beter word."

Lauberbach maakt de vergelijking

Lauberbach kan wel de vergelijking maken tussen de werkwijze van beide coaches. "Vanderbiest en Hasi denken op bepaalde vlakken hetzelfde over hoe voetbal gespeeld moet worden, maar op andere gebieden zijn ze ook totaal anders. Vanderbiest heeft een andere aanpak en die past beter bij mij", luidt de conclusie van de Duitse aanvaller.

Dat kan hij ook concreet benoemen. "Het gaat over hoe ik beter in positie kan komen om te scoren en Fred gaat ook anders met de spelers om." Het laatste deel van dat zinnetje is veelzeggend, al brengt Lauberbach het op een subtiele manier. Sowieso is het nu al uitkijken naar Anderlecht - KVM, wanneer Lauberbach tegenover Hasi staat. De spits mag nu ook meer in de box blijven en moet minder vaak in de hoeken duiken.





Ook in Duitsland tijd nodig voor doorbraak

De verbetering in de cijfers ligt mogelijk ook gewoon aan het aanpassen aan een kampioenschap. In het seizoen 2017-2018 debuteerde Lauberbach in de Duitse derde klasse. Het was pas in het seizoen 2021-2022 dat hij in die reeks 12 treffers lukte voor Braunschweig. "In mijn eerste twee seizoenen deed ik ook al goede dingen, ook al was het nog niet perfect. Ik heb niet het gevoel dat ik nu iets buitengewoon doe."