Dender-verdediger wil tegen Westerlo eindelijk die eerste driepunter pakken: "We zijn geen vogel voor de kat"

Dender blijft naarstig speuren naar een eerste zege van het seizoen. Op zaterdag krijgt de rode lantaarn een nieuwe kans op die allereerste driepunter. Het moet dan wel winnen op het veld van Westerlo.

Sinds het vertrek van Vincent Euvrard heeft Dender nog niet al te veel punten gesprokkeld. Onder Hayk Milkon pakken de Kadavers amper één op vijftien. De kloof met de voorlaatste is ondertussen al vijf punten.

Niveau in stijgende lijn

Toch leven ze bij Dender op hoop. Niet alleen omwille van het feit dat er geen rechtstreekse zakker is dit seizoen. Maar ook omdat de voorbije twee wedstrijden qua spelniveau best aardig waren. En dat tegen tegenstanders met naam zoals Racing Genk en KV Mechelen.

Tegen KV Mechelen stond Sambu Marsoni voor het eerst aan de aftrap. "Ik probeerde offensief mijn stempel te drukken zoals de coach vroeg. Daar liggen ook mijn grootste kwaliteiten. Jammer dat ik niet kon scoren. Daar wrong echt wel het schoentje tegen KV Mechelen", vertelt Marsoni aan Het Nieuwsblad.

Degradatiespecialist Marsoni

Marsoni zakte zowel met Seraing als met RWDM Brussels uit de Jupiler Pro League: "Ik wou graag opnieuw op het hoogste niveau voetballen en aarzelde dan ook geen seconde toen Dender me polste voor een overgang. Dender is echt geen vogel voor de kat. Op Genk hadden we best iets kunnen oogsten en tegen KV Mechelen waren we de betere ploeg."

"Westerlo wordt een lastige tegenstrever met een sterke defensie en een stevige thuisreputatie, maar ik geloof in een zege en misschien is de trein dan wel vertrokken", blijft Marsoni hoopvol. Hoe dan ook zou een eerste driepunter tot enorme vreugdetaferelen kunnen zorgen bij Dender.