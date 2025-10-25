Er staat veel druk op: in hoeverre kijkt Ivan Leko uit naar het duel met zijn ex-ploeg Standard?

KAA Gent werd met het schaamrood op de wangen weggestuurd tegen Zulte Waregem. En dus komt er zo toch plots wat meer druk op de jubileumwedstrijd tegen Standard, de ex-club van Ivan Leko. Die wilde daar nog niet te veel aan denken.

Met drie geblesseerde basisspelers en ook nog de geschorste Matisse Samoise was het behelpen voor Ivan Leko, maar het werd een avond om snel te vergeten aan de Gaverbeek. Na afloop van de 4-1-nederlaag was de coach bijzonder ontgoocheld over wat hij gezien had van zijn team: "Dit had ik niet zien aankomen."

Een week kan veel doen met een coach

“Als kapitein, als baas van deze ploeg, ben ik beschaamd over onze prestatie", sprak Leko op de persconferentie. Hij excuseerde zich ook aan de supporters van KAA Gent, die er wél opnieuw stonden.

Een week later volgde het duel met Standard, de ex-ploeg van Ivan Leko. "Maar daar wil ik nog niet te veel aan denken", was de oefenmeester van de Buffalo's na de nederlaag nog te ontgoocheld.

Ivan Leko legt uit waarom hij zo kritisch was

"Iets rechtzetten? Dat kan ik nu nog niet zeggen. Zwijgen en sorry zeggen is het enige dat we kunnen." De week bracht wel raad bij De Buffalo's en dus klonk Ivan Leko enkele dagen later alweer veel strijdvaardiger.





"De spelers weten dat we, op de eerste 15 minuten na, ver onder ons niveau hebben gespeeld. Ik verwacht nu een reactie, en een thuismatch is daar het perfecte moment voor. Ik ben kritisch omdat ik weet wat deze groep kan. Dat is geen aanval, maar motivatie.