Marc Degryse snoeihard voor Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC neemt het dit weekend op tegen Club Brugge. Dat is voor de thuisploeg een zeer belangrijk duel. Maar ook een wedstrijd die zeer moeilijk wordt om te winnen, beseffen ook alle analisten. En toch staat er druk op de ketel, stilaan.

Royal Antwerp staat voorlopig in de laatste vier van het klassement en zou door zijn 11 op 33 voorlopig de play-downs moeten spelen - of de Relegation Play-offs zo u wil. En dus is er steeds meer druk op de ketel in Deurne-Noord.

Van moeten voor Antwerp, maar ...

Hoeveel geduld Gheysens, Overmars, Jaecques en co nog gaan hebben met onder meer coach Stef Wils? Dat weet niemand. Maar hem afrekenen op de resultaten zou kort door de bocht zijn. En ook tegen Club Brugge moeten ze niet al te veel verwachten van de zaak.

"Voor Antwerp is het dus stilaan wél van moeten. Al moeten de fans en het bestuur ook realistisch zijn: je kan van deze ploeg niet verwachten dat ze de drie punten gaat pakken tegen Club Brugge. Kijk naar de reeks die ze neergezet hebben."

Vergiftigd geschenk voor Stef Wils?

"Dit Antwerp gaat Club niet aan de kant zetten. Winnen zou een regelrechte stunt zijn", is Marc Degryse duidelijk in Het Laatste Nieuws. Hij ziet Antwerp als grote underdog, zoals Club Brugge was tegen Bayern München.





Marc Degryse vindt het lastig om Stef Wils te beoordelen. De groep waar hij mee moet werken is er geen waar je echt veel van moet willen verwachten. "Je krijgt het gevoel dat het trainerschap bij Antwerp voor hem een vergiftigd geschenk is geweest. De top zes moet gehaald worden? Als dat lukt, zou het in mijn ogen een groot succes zijn. Makkelijk zal het echter niet worden"