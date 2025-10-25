'Antwerp weet wat gedaan met Stef Wils met erg belangrijke matchen op komst'

Royal Antwerp FC krijgt dit weekend Club Brugge over de vloer. Een wedstrijd waarin coach Stef Wils veel te winnen heeft, maar ook wel wat te verliezen. Al komt de echte test misschien nog wel daarna.

Antwerp heeft nog niet ingegrepen ondanks de heel magere resultaten dit seizoen. Trainer Stef Wils zit nog altijd op zijn stoel en dat is eigenlijk bewonderenswaardig te noemen na de 11 op 33.

Opletten voor blamage tegen Club Brugge

Al is het geduld bij The Great Old natuurlijk ook niet oneindig. De kans dat Antwerp degradeert dit seizoen is quasi onbestaande - daarvoor doet Dender het niet goed genoeg en door de competitiehervormingen is er zelfs geen rechtstreekse daler.

Maar Overmars en Jaecques hadden een dikke maand geleden nog de top-6 vooropgesteld in een interview. En die Champions' Play-offs halen? Dat lijkt voorlopig ook niet echt haalbaar.

De echte tests volgen later voor Stef Wils, maar ...

De komende weken volgen duels tegen STVV, La Louvière en Dender. Dat is de échte test voor Stef Wils waarin toch punten moeten worden gepakt om niet dieper in het moeras te gaan zakken.

En tot dan? Is er volgens Het Nieuwsblad geduld. Volgens ons overigens ook. Maar tegen Club Brugge en Eupen in eigen huis voor de Beker van België mag er niet afgegaan worden. Geen uitschakeling in de midweek, geen blamage tegen Club voor de eigen fans. De messen worden geslepen ...