Wist u... dat Wesley Sonck ook zanger is? "Beter dan scoren"

Weinig mensen weten het, maar Wesley Sonck is niet alleen ex-Rode Duivel, analist en coach... hij is ook... zanger. De voormalige topspits treedt af en toe op met het populaire Ninoofse coverduo Bram & Lennert. Samen brengen ze klassiekers als Verlangen van Clouseau of Alive van Pearl Jam.

“Bij zo’n optreden zijn de mensen anderhalf uur gelukkig. Dat is het mooiste wat er is”, vertelt Sonck in Het Nieuwsblad. Dat hij ooit op een podium zou staan met een micro in de hand, had hij zelf nooit gedacht. De vonk sloeg over tijdens Carnaval Ninove, een traditie die hij na zijn voetbalcarrière weer oppikte.

“Na de stoet belanden we altijd in café Sint-Annakamer. Daar is het begonnen. Ik liep verkleed rond met een micro en begon te zingen. Lennert hoorde mij en zei: ‘Wes, ge moet eens met ons komen meedoen.’ Zo simpel is het eigenlijk gegaan.”

Liefde voor Vlaamse Klassiekers meegekregen van vader

Sonck groeide op in het café van zijn ouders, Madelon in Ninove, waar muziek altijd centraal stond. “Mijn vader was zot van Vlaamse klassiekers. Komaan en doe het van Phil Kevin was zijn favoriete nummer”, glimlacht hij. “Ik kende de tekst van buiten. Muziek zat altijd een beetje in de familie.”

Toch duurde het even voor hij effectief het podium op durfde. “Ik ben iemand die graag voorbereid is. Of het nu voetbal, golf of zingen is - ik wil het goed doen. Bram en Lennert doen dit al negentien jaar. Dat is een levende jukebox. Zo maar op het podium stappen en Het is een Nacht zingen? Daar moest ik even aan wennen.”

Inmiddels voelt Sonck zich helemaal thuis tussen zijn muzikale vrienden. De optredens zijn telkens een feest, met een mix van meezingers en ambiance. “De mensen zingen alles mee, dat is pure energie. Als voetballer duurde het geluk na een goal maar tien seconden, als zanger hou je dat gevoel minutenlang vast. Dat verschil is zalig.”