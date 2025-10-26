Besnik Hasi onder druk, maar... er zullen (voorlopig?) nog geen drastische maatregelen genomen worden

De nederlaag op Charleroi heeft de druk op Anderlecht-trainer Besnik Hasi verder opgedreven, maar zijn positie wankelt nog niet. Binnen de club wordt erkend dat de resultaten tegenvallen, al klinkt het ook dat een ontslag momenteel niet op tafel ligt.

Anderlecht pakte dit seizoen 19 punten op 36, na een magere 10 op 30 in de vorige play-offs. Dat komt neer op een winstratio van amper 43,9 procent, met bovendien een verloren bekerfinale en een vroege Europese exit. Geen fraaie balans, maar Hasi gaat daarvoor het gelag nog niet betalen.

Na de teleurstellende 1-0-nederlaag in Charleroi zou Hasi de muren van de kleedkamer hebben doen daveren. “We speelden onze slechtste helft van het seizoen”, zei hij achteraf. Toch staat een trainerswissel niet op de agenda. Zowel CEO Sports Tim Borguet als sportdirecteur Olivier Renard geloven dat stabiliteit nu cruciaal is.

De komst van de nieuwe CEO Kenneth Bornauw – pas actief vanaf half november – speelt daarin ook een rol. Ook voorzitter Michael Verschueren heeft nog niet officieel zijn functie opgenomen.

Twee cruciale wedstrijden

Een ontslag van Hasi zou bovendien een gezichtsverlies betekenen voor Borguet en Renard, die zelf besloten hem aan boord te houden na de moeilijke vorige campagne. Zij deden ook de zomertransfers, die tot dusver niet het verhoopte rendement opleveren.





Toch weet Hasi dat de komende weken bepalend worden. In de beker wacht dinsdag derdeklasser Ninove, gevolgd door de competitiematch tegen KV Mechelen in het Lotto Park. Twee wedstrijden die hij simpelweg moet winnen om de storm te temperen. Want nog één misstap, en ook de laatste restjes vertrouwen zouden kunnen verdwijnen.